Petr Fiala běžně vystupuje jako vážný státník, který si drží odstup. Tentokrát ale udělal výjimku, na popud kolegů si vyfotil selfie a sdílel ji s veřejností. Reakce byly přinejmenším rozporuplné.

Většina lidí by si premiéra spojila s neutrální kravatou, formálním tónem a pečlivě volenými slovy. Když se ale přihlásil ke Dni selfie, mnohé zaskočil. Na Osobnosti.cz musíme říct, že kromě lidí, kteří jej kritizují prostě z principu a jiného přesvědčení, se mu podařilo získat spíše pozitivní ohlasy.

Vzkazy, které hřejí i bodají

Možná jste to ani nezaznamenali, ale dne 21. června byl Den selfie. Ne že by lidé sami sebe nefotili již před příchodem smartphonů a sociálních sítí, ale módní vlna selfíček zkrátka přišla až s nimi. A tak tento „svátek“ vznikl až v roce 2014 a založil jej DJ Rick McNeely. V tento den byste si tak měli pořídit co nejoriginálnější selfie. A právě k tomu se rozhodl i premiér.

„Nedělám to často,“ přiznal upřímně ve svém příspěvku na instagramu Petr Fiala, „ale při této příležitosti vám posílám své dnešní selfie a přeji všem pěkný den,“ připsal ke snímku z rozkvetlé zahrady. Fiala není zrovna znám pro svou spontánnost, provází ho spíše aura akademika a vážného člověka. Na fotce ale pózoval v ležérní košili, s úsměvem a v poklidné zahradě, kterou zdobil kvetoucí růžový keř.

Politici a osobní branding

Největší pochvalu Fiala sklidil za to, že se dokázal uvolnit. Růžový keř jako rekvizita pobavil a zároveň vyvolal i jemné ironické narážky na to, že premiér možná mezi řádky vzkazuje růžovou budoucnost. Samozřejmě se našly i kritické hlasy. Jeden z komentářů sarkasticky poznamenal: „Právě jste mi zkazil sobotu.“ Ačkoliv na někoho působila premiérova iniciativa osvěžujícím dojmem, jiné tímto krokem údajně znechutil.

Tahle epizoda se může zdát banální, ale ve skutečnosti jde o další krok v měnící se komunikaci politiků s veřejností. Selfie je nástroj, jak přiblížit státníka běžným lidem. Ne každý politik to umí bez trapnosti. Ale když se to povede, může z toho být malý PR zázrak. V éře, kdy se každý výrok rozebírá do posledního interpunkčního znaménka, dokáže jeden neformální snímek více než stovka tiskových zpráv. Fialova fotografie nebyla dokonalá, ale byla lidská. A to někteří lidé poznají a ocení víc než naučené fráze.

Zdroj: Autorský text, Instagram Petra Fialy, NationalSelfieDay