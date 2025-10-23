Moderátor Leoš Mareš je součástí letošní StarDance Tour 2025. Na setkání projektu si však někteří všimli, že už není tím, kým býval.
Moderátor Leoš Mareš se nějakou dobu vyhýbal kontaktu se svými fanoušky skrze sociální sítě, kde jej sledovalo přes milion příznivců, a stejně tak se poslední dobou příliš neobjevoval na veřejnosti. Jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali, vše se událo po kauze s muzikálem Jesus Christ Superstar, který Mareš produkoval v pražské O2 areně. Kritika diváků totiž byla nekompromisní. Nyní se moderátor opět objevil mezi lidmi a mnozí se při pohledu na něj zhrozili.
Neunesl kritiku
Muzikál Jesus Christ Superstar se po 30 letech vrátil do Prahy a za vším stojí právě jeden z našich předních moderátorů Leoš Mareš. Fanoušci projektu se o to více těšili, když zjistili, že se do muzikálu vrátí i původní obsazení, tedy Kamil Střihavka, Dan Bárta a Bára Basiková. Všichni byli plní očekávání, zpočátku byl domluvený pouze jeden termín v pražské O2 areně, ale kvůli obrovskému zájmu byly přidány další tři.
Přestože ceny vstupenek někteří považovali za přemrštěné, i tak si své místo v hledišti koupili, aby nepřišli o tento nevídaný zážitek. První představení proběhlo 28. prosince 2024. Jenže tak, jak se všichni těšili, byli o to více zklamáni. Většina komentářů na sociálních sítích byla negativních a poznámky plné kritiky se valily ze všech stran.
Diváci se shodli na jednom – špatné ozvučení. Představitelům na jevišti nebylo vůbec rozumět a vystoupení za takové peníze považovali skutečně za katastrofální. Mareš později na svém Instagramu prohlásil, jak ho celá situace mrzí, a poté ze sociálních sítí zmizel.
Po dlouhé době ve společnosti
Letos v září však moderátor „vylezl z nory“ a objevil se na veřejnosti v rámci akce StarDance Tour 2025, jehož se stal součástí na základě své účasti v taneční soutěži v roce 2015. Vždy pohledný Leoš Mareš však tentokrát vypadal zmoženě, unaveně a nebyl samý úsměv a samý vtípek, jak je u něj zvykem.
Co za jeho „potemnělým“ vzhledem stojí, ví zřejmě jen sám moderátor. Je pravděpodobné, že stres posledního roku, každodenní brzké vstávání na Ranní show Evropy 2, jejíž je součástí společně s kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým už neuvěřitelných 27 let, a také náročné taneční tréninky si vybírají svou daň. Snad se brzy dočkáme starého dobrého Leoše, jak ho máme nejraději.