Herečka Valerie Zawadská je už pár let ve starobním důchodu, nicméně musí stále pracovat, aby se vůbec uživila.
Herečka s charismatickým hlasem, který jí přinesl titul „královna českého dabingu“, Valerie Zawadská si už několik let užívá starobního důchodu. Ovšem to neznamená, že by si dopřávala zasloužený odpočinek, jak se k nám do redakce Osobnosti.cz doneslo. Přestože toho k životu moc nepotřebuje a již řadu let s rodinou trvale žije na své milované chalupě, jen z penze by nevyžila.
Je stále pracovně aktivní
Přestože Valerie Zawadská není vidět na televizních obrazovkách, neznamená to, že přestala pracovat. Je stále věrná divadelnímu představení Nejstarší řemeslo, které vypráví příběh o stárnoucích prostitutkách, které kromě Zawadské ztvárňují také její herecké kolegyně Jana Švandová, Michaela Dolinová, Zuzana Slavíková a Veronika Gajerová.
Pro Zawadskou je tato hra srdcovou záležitostí a více než práce je pro ni spíše zábavou, ale i přesto si je moc dobře vědoma, že je také jejím živobytím. Herečka a dabérka už je sice nějaký čas ve starobním důchodu, ale jak sama přiznala, bez práce by se potýkala s vážnými finančními problémy. Pouze s výší jejího důchodu se totiž nedá vyžít.
„Jsem 58. ročník, takže už jsem v důchodu, a díky tomu, že mám dva syny, šla jsem o malinko dřív. Ale z toho se vyžít nedá, i kdyby člověk nevím co dělal. Takže jsem ráda, že můžu hrát aspoň dvě představení. Kromě Nejstaršího řemesla je to hra Jsem doma, zlato v Divadle Radka Brzobohatého,“ postěžovala si herečka v rozhovoru pro Super, u něhož si nezapomněla zapálit cigaretu, která k ní už neodmyslitelně patří. I na tabák je potřeba si vydělat, je to její jediná neřest, které se nehodlá vzdát.
První cigareta už ve 4 letech
Zdali je to kouření nebo zpívání východňárských písní, které společně se svým tatínkem herečka pokřikovala během procházek po horách, co může za její nakřápnutý hlas, to se neví. Nicméně cigarety měly jistě velký vliv. Vždyť první cigaretu vyzkoušela už ve 4 letech.
Navíc její maminka a tatínek také byli vášnivými kuřáky, není se tedy co divit, že když trochu povyrostla, tu a tam svým rodičům nějakou tu cigaretku z krabičky ukradla. Kouřila už v 9 letech, na gymnáziu s kouřením začala naplno a od té doby nepřestala. Přiznala, že kouřila i v těhotenství.
Zdroj: Autorský text, Super, Sedmička, Instagram Michaely Dolinové