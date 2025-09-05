Herec, klaun, komik i dramatik. Bolek Polívka míval obrovskou a dost luxusní farmu. Raději ale našel klid u lesa v malé chaloupce.
Jméno Bolka Polívky vyvolává v lidech rozporuplné reakce. Jedni ho milují, druzí zase nenávidí. Jeho kariéra se odvíjela v různorodých vlnách. Neminuly ho mezinárodní úspěchy, podnikatelský sen s farmou, a dokonce si zažil i bankrot a ústup do skromnějšího života. Na Osobnosti.cz nás mimo jiné zajímalo, kde žije herec dnes.
Sen skončil krachem
V roce 1992 se pustil Polívka do projektu, který měl propojit jeho lásku k umění, přírodě a lidem. Farma v Olšanech u Rousínova se rychle stala centrem divadelních představení, festivalů i setkání dalších známých osobností. Jenže vysoké náklady, složité financování a následné problémy s dotacemi zanechaly za projektem velké dluhy.
V roce 2013 musel herec vyhlásit osobní bankrot a o farmu přišel. Pro Polívku to byla obrovská rána, nejen finanční, ale i emocionální. Farma totiž nebyla jen podnikem, ale také jeho vysněným prostorem pro kulturu a přátelská setkávání. Momentálně je možné se na farmě ubytovat v bytech a majitelé nabízí i ustájení koní.
Nový začátek v chalupě u lesa
Po krachu se Bolek přestěhoval do menšího domku u lesa, kde našel klid. V rozhovorech otevřeně přiznal, že právě takový návrat k obyčejnému životu pro něj byl jistou formou vysvobození. Místo organizace velkých akcí začal trávit víc času se svými blízkými, s domácími zvířaty a v přírodě. Majetek byl sice pryč, ale Bolek si udržel to nejdůležitější, a to divadlo a film. Dodnes stojí na jevišti i před kamerou a stále rozdává publiku radost a energii.
Alkohol aneb otevřeně přiznaná slabost
Sám herec se nikdy netajil tím, že má blízko k alkoholu. V 90. letech i později byl opakovaně focen a natáčen ve stavech, kdy bylo vidět, že je značně posilněný alkoholem. Jeho večírky se staly součástí mediálních plátků. Co bylo však horší, postupně to začalo dost ovlivňovat jeho život i kariéru.
Objevovaly se zprávy, že Polívka musel kvůli svému pití vyhledat odbornou pomoc. O léčbě sám mluvil jen opatrně, ale připustil, že alkohol hrál v jeho životě větší roli, než by si přál. V mládí považoval své bohémství za jakýsi způsob odporu proti tehdejšímu režimu, pak šlo i boj s tlakem spojeným s jeho slávou. Před pár lety s humorem sobě vlastním prohlásil: „Jsem pijící abstinent spíše než abstinující alkoholik.“
I přes pády je legenda
Polívkův talent však ani alkohol nezastínil. Filmy jako „Dědictví aneb Kurvahošigutntág“, „Musíme si pomáhat“ nebo jeho televizní show mu zajistily status jedné z nejvýraznějších tváří české kultury. Mnoha lidem utkvěl v paměti především díky svému humoru.
