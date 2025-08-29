Lucie Polišenská patří mezi oblíbené herečky. Přestože ji diváci znají z televizních obrazovek, soukromý život si střeží jako oko v hlavě.
Oblíbená herečka ze seriálu ZOO i dalších projektů vede neokázalý, ale o to zajímavější život. O svém manželovi Romanovi skoro nemluví, a když už, tak jen málo, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Prozradila jenom, že je stavařem a že společně žijí na statku, kde si vybudovali rodinné zázemí. „Můj manžel mi hlavně zakázal mluvit o tom, že mám manžela,“ svěřila se kdysi se smíchem pro Deník.
Život na venkovském panství
Polišenská pochází z Šumperka, roky žila v Praze a pak se z velkoměsta přestěhovala do Romanovy rodné vesnice, kde společně obhospodařují statek. „Skvěle se to propojilo. Máme kousek pole, traktor, další stroje, prostě všechno dávalo najednou smysl,“ popsala. I když má většinu práce v Praze, na venkově našla klid. Zvykla si na koloběh života mimo město, ale říká o sobě, že se cítí být „velkostatkářkou“, což jí podle vlastních slov dává větší smysl než život ve velkém městě.
Herečka se nebojí být jiná
Zatímco většina hereček bojuje s tlakem na vzhled a postavu, Polišenská se nikdy netajila tím, že plnoštíhlost bere spíše jako přednost. Štíhlých a krásných holek je dvanáct do tuctu, kdežto ona sama je unikát. Díky tomu má i práce nad hlavu, jak uvádí iDnes. Má přirozený šarm, smysl pro humor a talent. Nejspíš i proto se jí otevírají dveře k rolím, které by jiné herečky dostávaly jen těžko.
V rozhovorech několikrát zmínila, že touží po dětech a nechce zakládat rodinu až příliš pozdě. „Určitě chci mít rodinu. Divadlo miluju, ale člověk se mu nemůže kompletně oddat a žít jenom pro ně. Má mít rodinu za sebou, prarodiče a rodiče, ale i tu před sebou. A nechci to dlouho odkládat. Člověk nemá čekat, až bude mít milión, aby si pořídil dítě,“ svěřila se pro web Novinky už v roce 2016. Zdá se, že právě venkovské prostředí, kde žije jen pár kroků od svého tchána, tak vytváří ideální základnu pro budoucí rodinný život.
Strach z Kytice
Vedle seriálu ZOO nebo televizních projektů se vrhla i na divadlo, konkrétně na inscenaci Erbenovy Kytice. Právě tady přišla chvíle, kdy se nebála přiznat, že má respekt, možná i strach. Při představení je totiž vytahována lanem asi 5 metrů nad jeviště. Ve vzduchu tak odříkává své repliky, ale komfort to úplně není.
Přijde nám zajímavé, jak otevřeně mluví o svých obavách. Na obrazovce totiž působí dost sebejistě, přesto v divadle odhaluje i svou lidskost a zranitelnost. I zkušená herečka tedy cítí pokoru před náročným dílem, které generace diváků vnímají jako literární poklad.
Rozhodnutí přijmout roli v Kytici navazuje na dlouhou tradici, kdy se herci snaží vyvažovat televizní popularitu serióznějšími divadelními projekty. Pro Polišenskou jde o krok, který může otevřít nové herecké obzory. Publikum tak mohlo herečku vidět nejen jako sympatickou a usměvavou hrdinku ze seriálu, ale i jako umělkyni schopnou ponořit se do náročného textu.
Zdroj: Autorský text, Novinky, iDnes, iDnes, Deník, Instagram Lucie Polišenské