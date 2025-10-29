Herec, zpěvák a moderátor David Gránský vytvořil s manželkou Nikolou krásný domov za Prahou, který od základů vybudovali společně.
David Gránský, kterého televizní diváci znají třeba z pořadů Tvoje tvář má známý hlas anebo seriálu Modrý kód, dnes žije takovým životem, o jakém mnoho lidí sní. Jeho rodina se totiž usadila v elegantní vile ve Statenicích u Prahy, obklopené klidem, zelení a soukromím. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, jak to u něj doma vypadá.
Vila, kde se sny stávají skutečností
„Koupili jsme pozemek, kde budeme stavět. Samozřejmě jsme si vzali hypotéku. Stavět budeme za pomoci rodiny, bez ní bychom to asi nezvládli,“ přiznal Gránský už před lety pro Blesk s typickou skromností. Právě rodina sehrála v jeho počínání klíčovou roli, a to nejen při stavbě, ale také v tom, jaký se z Davida stal muž.
Dům, do kterého se s partnerkou Nikolou nastěhovali v roce 2019, působí moderně, ale přesto útulně. Kombinace bílé fasády, tmavě hnědých francouzských oken a čistého interiéru vytváří dojem elegance. Kuchyň s velkým ostrůvkem, prostorný obývák s krbem obloženým břidlicí i velká okna v ložnicích dodávají domu vzdušnost.
Z dospívající hvězdy k respektovanému muži
David Gránský, kterému je 33 let, se proslavil už jako teenager, když zazářil v soutěži X Factor. Tehdy zaujal svým hlasem, ale i sebejistým vystupováním, které ho brzy dovedlo dokonce k herectví. Proslavil se díky seriálům Ulice, Vyprávěj a později především Modrý kód, kde ztvárnil doktora Filipa Hanáka.
Jeho všestrannost ale nejvíc vynikla v show Tvoje tvář má známý hlas, kterou později i moderoval. Vždy precizní, zábavný a přirozený. Kromě herectví se věnuje také zpěvu a dabingu. I když má mnoho fanoušků, nikdy nepropadl pozérství ani není známý nějakými skandály. Naopak. V době, kdy se jiní herci objevují v bulváru kvůli románkům nebo výstřelkům, působí Gránský jako opak.
Věrnost, pokora a rodina na prvním místě
Se svou manželkou Nikolou, kterou si vzal v roce 2019, jsou šťastní. Společně vychovávají syna Matea a brzy přivítají dalšího potomka. Na sociálních sítích sdílí jen střípky ze života, obvykle momenty z dovolených nebo krátké pohledy do svého domu, nikdy však nic přehnaně osobního. Gránský o svém soukromí mluví zřídka, ale když už, vždy s respektem.
Za luxusem, který je dnes kolem něj, nestojí náhoda ani štěstí, ale tvrdá práce. David je typ člověka, který se neustále posouvá. Natáčí, moderuje, zpívá a současně si rozšiřuje vzdělání v oblasti produkce a filmové tvorby. Když nepracuje, věnuje se sportu a cestování. Miluje adrenalin, ale i klid domova, který považuje za své útočiště.
Ačkoliv o něm málokdy slyšíme v souvislosti s aférami, občas se kolem jeho jména vynoří drobné kontroverze, například poté, co fanoušci kritizovali jeho účinkování ve více projektech najednou. Někteří mu vyčítali, že je ho všude až moc. Gránský ale zůstal i tak profesionální a reagoval s nadhledem. Úspěch si rozhodně nevyčítá, ale zároveň se nikdy nevytahuje.
