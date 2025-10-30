Herečku Jaroslavu Hanušovou potkal dost krutý osud. Když ji opustil manžel, zanevřela na život, a dokonce později přišla o nohy.
Jméno Jaroslava Hanušová jistě spoustě lidem vykouzlí úsměv na tváři. Ať už jste ji znali osobně, nebo pouze z televizních obrazovek, museli jste ji milovat. Herečka se proslavila především ztvárněním komediálních rolí, ovšem její osud už tak humorný nebyl, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Nemoc ji totiž připravila o obě nohy.
Kdo byla Jaroslava Hanušová?
Jaroslavu Hanušovou herectví vždy lákalo. Už jako malé dítě věděla, že patří na divadelní prkna, nicméně se rozhodla vystudovat zcela jiný obor, který s uměleckou branží neměl nic společného. Po maturitě chtěla studovat práva, ovšem z toho nakonec sešlo a nastoupila do mateřské školky jako učitelka.
Herectví však zůstalo v jejím srdci a rozhodně se s ním nechtěla rozloučit. Věnovala se proto ochotnickému divadlu. Možná bychom o ní nikdy neslyšeli, kdyby si jí v 80. letech nevšiml herec Jiří Lábus. Byli dobrými přáteli už od školy, ale když Lábus viděl, jaký talent se v Hanušové celé ty roky skrýval, nemohl to nechat jen tak být.
Teď už se vám možná vybavuje její působení v divácky oblíbeném pořadu Možná přijde i kouzelník, kde nejčastěji vystupovala v humorných scénkách po boku již zmíněného Lábuse, který však neodmyslitelně patří k Oldřichu Kaiserovi a v tomto případě i Zdeňku Srstkovi, jenž byl velmi důležitou součástí pořadu. Hanušové se následně otevřely dveře i k filmu a divadlu. Zahrála si například ve snímcích Slunce, seno, erotika nebo Requiem pro panenku.
Osobní život už tak veselý nebyl
Je až s podivem, že Hanušová byla schopná dovést obecenstvo ke smíchu, když v osobním životě rozhodně veselé období neprožívala. Vše odstartoval odchod její životní lásky Jaroslava Hanuše, s nímž měla 3 děti. Tehdy se psychicky zhroutila a rodinné problémy řešila alkoholem a cigaretami. Přidaly se také problémy s financemi a především se zdravím.
Jenže Hanušová si nedala říct. Nakonec ji cukrovka a životní styl dohnaly až na operační sál, kde jí byla amputována jedna dolní končetina. O 2 měsíce později i ta druhá. Hanušová se ztrácela před očima, nepomohla ani finanční sbírka, kterou pro ni uspořádali přátelé a kolegové, aby si mohla pořídit invalidní vozík. Po 3 letech života bez nohou zemřela 22. února 2016 na vyčerpání organismu po 2 dnech strávených v nemocnici.
Zdroj: Autorský text, Wikipedia, iDnes, PrimaŽeny, Instagram radio.krajan.lasvegas