Osmany Laffita to už nevydržel a vyjádřil se na sociálních sítích k letošnímu ročníku Prague Pride. Jeho slova pořadatele zřejmě příliš nepotěší.

Už 15. ročník duhového průvodu Prague Pride se uskutečnil letos v Praze dne 2. srpna 2025 a jeho účastníci a podporovatelé se prošli od Václavského náměstí, konkrétně z Můstku, až na Letnou, kde jako každý rok probíhá kulturní a vzdělávací program. Týdenní festival vznikl na podporu práv LGBT+ komunity. Nicméně jsme na Osobnosti.cz zaznamenali, že někteří mají jiný názor, například přední módní návrhář Osmany Laffita.

Myšlenka Prague Pride

„LGBT lidé v České republice stále čekají na svá plná práva. Festival Prague Pride je hlavní připomínkou. Jsme nejenom multižánrový festival, na který se mohou lidé přijít bavit, něco se dozvědět, přijít na hudební vystoupení, ale jsme také festival osvětový a snažíme se právě životy LGBT lidí lidem přiblížit,“ nechala se pro Novinky slyšet ředitelka festivalu Kamila Fröhlichová. Původní myšlenka průvodu stále trvá, nicméně její účastníci se trochu mění.

V prvním ročníku v roce 2011 se průvodu zúčastnilo kolem 8 tisíc lidí, loni to bylo už neuvěřitelných 60 tisíc. S vyšším počtem účastníků se také mění pestrost samotného festivalu, někteří totiž jeho myšlenku posuzují po svém a z průvodu se tak pomalu stává spíše přehlídka všemožných modelů, u nichž s každým ročníkem ubývají kousky oblečení. Alespoň tak to vidí i samotný Osmany Laffita, který se do této komunity řadí.

Ne všichni z komunity s akcí souhlasí

To, že se řadíte do komunity LGBT+, ještě neznamená, že podporujete podobné akce. To dal jasně najevo módní návrhář Osmany Laffity, který už více jak 30 let žije ve šťastném vztahu se svým partnerem a manažerem Guyem Pascalem Gheysensem. Nebral si servítky a Prague Pride ostře zkritizoval na svých sociálních sítích. Má totiž pocit, že podobné průvody LGBT+ komunitě spíše škodí, než aby obhajovaly její práva.

„Nerozumím celé téhle věci s Pride. 30 let jsme bojovali o to, abychom byli přijati, integrováni do společnosti, abychom byli bráni jako sobě rovní, a pak tu máme tuhle Pride, která je od integrace tak daleko, jak jen to jde. Jsem pro zábavný festival, ale tohle je jako jít na nudistickou pláž. Všichni by tam měli být raději oblečení než svlečení, protože tím děsí své okolí. A pak se divíme, proč nás heterosexuálové nemají rádi,“ napsal Laffita na svém Facebooku. Většina jeho sledujících s ním souhlasila.

