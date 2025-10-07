Aleš Háma se může pyšnit šťastnou rodinou. Jeho manželství je harmonické a jeho synové vyrostli v úspěšné muže.
Herec a moderátor Aleš Háma je pyšným otcem dvou synů, Jáchyma a Mikuláše. Dle toho, co víme v redakci Osobnosti.cz na ně může být právem hrdý, mladší jde v jeho šlépějích, starší se prosadil ve zpravodajství. Jáchyma můžete potkávat na televizních obrazovkách coby reportéra.
Harmonické vztahy v rodině
Aleš Háma je již přes 25 let šťastně zadaný. Jeho životní láskou je Gabriela Hámová, s níž se seznámil během natáčení zábavného soutěžního pořadu Eňo-ňůňo České televize, který moderoval společně se svým kolegou Jakubem Wehrenbergem. S tím svého času tvořil nerozlučnou dvojici. Gabriela tehdy na ČT pracovala jako designérka a asistentka choreografa. „Bylo to takové spontánní. Prostě jsem na sebe počkali před televizí a šli se projít. Krásně jsme si povídali a bylo nám fajn. A je pořád,“ zavzpomínala Gabriela pro iDnes.
V roce 2001 došlo na svatbu a o 20 let později dokonce na druhou. U příležitosti svého výročí se manželé Hámovi rozhodli obnovit svůj svatební slib v kostele. Jejich láska stále trvá i po dlouhých 25 letech a je silnější než na začátku. Jeden o druhém neřeknou ošklivého slova a mluví o sobě jen v superlativech. Společně vychovali dva syny, Jáchyma a Mikuláše.
Na své syny mohou být pyšní
Rodiče mohou být na Jáchyma i Mikuláše skutečně hrdí. Ani jeden z nich svého tatínka nezapře, stejně tak zdědili po svých rodičích velké nadání. Zatímco mladší Mikuláš se vydal ve šlépějích svého tatínka, podílel se na natáčení seriálu Limity, kde Aleš Háma ztvárnil jednu z ústředních rolí, starší Jáchym pracuje jako reportér TV Nova a zároveň studuje vysokou školu mediální komunikace.
„Sám si poslal CV do zpravodajství na Novu a vzali ho. Nejprve tam byl na stáži a nechali si ho tam na delší dobu. Hned druhý den jel točit nějakou reportáž, tak snad jsou s jeho prací spokojení. Já na to opravdu nemám žádný vliv. Popřeju mu hodně štěstí a doma ho trochu proklepnu z mluvení, aby se dobře vyjadřoval,“ uvedl na adresu svého syna Háma v rozhovoru pro eXtra.
