Herečka Diana Mórová je už přes 10 let bez partnera. Přesto vypadá spokojeně a rozhodně nijak nestrádá. Aktivně nikoho nehledá.
Slavná slovenská herečka Diana Mórová, která se vypracovala na vyhledávanou umělkyni, momentálně září v seriálu Tomáš a Diana. Nemá problém o svém soukromí mluvit i veřejně. Jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli, nikdy se netajila se svými city, mluvila otevřeně o vztazích a i o tom, proč se jí nakonec lépe žije bez partnera.
Některé vztahy plnily titulní stránky
Ještě na škole se Mórová objevila po boku známého herce Maroše Kramára. Sama na něj vzpomíná dobře. Vzhledově se jí moc líbil, takže nebylo těžké se do něj zakoukat. Později ji srdce zavedlo k Tomáši Maštalírovi, tehdy ještě studentovi herectví. Vztah trval 5 let a lidé se jí často ptali, jestli jí nevadí randit s mladším kolegou. Sama to však nikdy nepovažovala za problém. Osudovým mužem se pro ni stal herec Juraj Mokrý. Šest let byli partnery a narodil se jim syn Quido. Šli ale od sebe, když malý oslavil 3 roky.
Proč dnes volí samotu
Po rozchodu s Mokrým už herečka žádný oficiální vztah nepřiznala. A jak sama říká, samotu nepovažuje za slabost a pro web Blesk řekla: „Řeknu vám upřímně, mně to nechybí, protože já to mám jinak. Neumím vám to vysvětlit, ale mám to. Víte? Mám to. Možná v jiné formě, ale nepociťuji deficit ani partnerství, ani lásky, ani ničeho jiného.“
Volný čas tráví nejradši na rodinné chatě, kterou navrhl její otec architekt. Právě tam si užívá klid a odpočinek. Miluje cyklovýlety i setkání s přáteli, kdy si dle svých slov sedne, dá si studenou limonádu nebo prosecco a celé odpoledne si povídá a směje se s blízkými lidmi. Svět by podle ní potřeboval méně obrazovek a notifikací a lidé by také měli být skromnější. A recept na pohodu? „Jen tak se s někým setkat, nezištně. Protože jste se dlouho neviděli. Opravdu se zajímat o toho druhého. Poslouchat a být milý, někoho utěšit,“ uvedla v rozhovoru pro televizi JOJ.
Kdo vlastně Diana je
Diana Mórová se narodila v roce 1970 a už od mládí bylo jasné, že má opravdu talent. Po absolvování herectví se stala členkou Slovenského národného divadla, kde se rychle zařadila mezi přední herce. Publikum si ji ale spojuje i s televizí. Už delší dobu působí jako porotkyně v populární soutěži Česko Slovensko má talent. Obecně je známá hlavně svou bezprostředností i tím, že si zkrátka nebere servítky. Často vyvolává různé debaty, třeba ostrými komentáři v televizi nebo svými otevřenými výroky o vztazích.
Je zajímavé, že navzdory úspěchům a kráse se nikdy nebála jít vlastní cestou. Když se jí novináři ptají na koníčky, odpovídá s nadhledem, že jejím největším odpočinkem je večer u filmu nebo spontánní posezení s přáteli po představení. Přestože mohla být dávno vdaná a vést rodinný život, zvolila si zatím svou cestu.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Blesk, JOJ, Instagram Diany Mórové