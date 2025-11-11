Herec Kryštof Bartoš plánuje svatbu s krásnou zrzkou. Učarovala ho na první pohled. Dnes jsou pyšnými rodiči malého synka.
Obsazení v úspěšném seriálu Devadesátky bylo pro herce Kryštofa Bartoše zlomové, jak redakci Osobnosti.cz neuniklo. Projekt měl neuvěřitelný úspěch a on měl tu čest si v něm zahrát jednu z hlavních rolí, která ho vyšvihla do povědomí širší veřejnosti. Svou postavu zvládl bravurně a o pracovní nabídky nemá nouzi. Stejně tak o zájem krásných žen. On však zasvětil své srdce jedné jediné.
Ze dne na den hvězdou
Nejenže se takřka přes noc stal hvězdou, ale také idolem mnoha dívek a žen. Nově nabytou slávu a také zájem ženského pohlaví si velmi užíval, zvláště po přestěhování do Prahy. Ovšem brzy se zamiloval. Jeho srdce si získala zrzavá herecká kolegyně Martina Babišová. Kryštof najednou neviděl, neslyšel, oči měl jen pro svou krásnou přítelkyni, kterou si fanoušci pamatují především kvůli kontroverznímu příjmení, nicméně nutno podotknout, že s naším budoucím premiérem Andrejem Babišem nemá nic společného.
Většina lidí se domnívala, že vztah nemůže vydržet. Asi si zřejmě spousta z nich myslela, že Kryštofovi s nárůstem popularity vzroste i ženská fanouškovská základna a nebude pro něj možné odolat pokušení, ale opak je pravdou. Pár spolu začal krátce po seznámení bydlet, a dokonce už se stal i pyšnými rodiči.
O to víc, že těhotenství plánované nebylo, jsou Martina a Kryštof důkazem toho, že v jejich případě se nejedná o pouhý románek. Rodičovství je nerozdělilo, ba naopak. Nyní se těší ze svého syna Oskara. Martina a Kryštof dokázali, že jsou skutečně skvělý tým. O rodičovské povinnosti se dělí, oba pracují a také rádi cestují i s malým synkem. Tím ale jejich štěstí nekončí, všechno krásné pro ně teprve začíná. Čeká je totiž ještě svatba. Kryštof svou partnerku požádal o ruku.
Kdo je Kryštof Bartoš?
Než se Kryštof Bartoš vůbec dostal k herectví, vystudoval 8leté gymnázium, a poté žil v Německu, konkrétně v Hamburku, a následně se přestěhoval do Brém, kde pracoval jako dělník v přístavu. Po roce se vrátil zpět do Česka a dal se na studium činohry na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od roku 2017 je členem souboru Klicperova divadla v Hradci Králové. Proslavil se především rolí Tomáše Kozáka v roce 2022 v již zmíněném seriálu Devadesátky. Stejnou postavu si zahrál Ondřej Vetchý v seriálu Případy 1. oddělení, který byl natočen dříve.