Česká herečka Kristýna Ryška našla po rozchodu s bývalým manželem stabilitu a štěstí u muže, který sdílí její hodnoty a podporuje ji.
Láska a profesionalita mohou jít ruku v ruce, jak ostatně dokázala Kristýna Ryška. Herečka si prošla rozvodem s Matějem Podzimkem, scenáristou, který ji kdysi oslovil na večírku při natáčení seriálu Ulice. Po letech s klidem přiznává, že díky různým životním zkušenostem se naučila důležitou lekci, a to říkat „ne“. Nejenom v práci, ale také v osobním životě. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, jak to má v soukromí nyní.
Od lásky k přátelství a rozvod bez hádek
I po rozvodu zůstali Kristýna a Matěj Podzimek přáteli. „Náš rozvod a rozchod byl velmi klidný. Byli jsme půl roku rozvedení a ještě pořád jsme spolu žili v jednom bytě. Po tom, co jsme si řekli, že půjdeme od sebe, všechno z nás spadlo a byli jsme schopni spolu komunikovat,“ vzpomíná Ryška pro iDnes. Herečka svému bývalému partnerovi dokonce doporučovala, aby si nenašel žádnou herečku, což se nakonec ani nestalo.
Matěj se zamiloval do Evy Josefíkové a Ryška s humorem připouští: „Evičku mám ráda.“ Díky vzájemnému respektu spolu dnes všichni výborně vychází, a to i přesto, že český rybníček známých tváří je opravdu malý. Tvoří tam netradiční okruh lidí, nicméně jim to funguje. Kristýna dnes žije šťastně s manželem Janem Ryškou, šéfem folklórního souboru Radhošť, se kterým má syna Antonína.
S rodinou obývá Frenštát pod Radhoštěm, což občas znamená dlouhé dojíždění na natáčení v Praze. Manžel i široká rodina jsou pro ni velkou oporou. „K tomu máme tři funkční babičky, respektive dvě babičky a moji babičku, což je potřeba taky říct,“ řekla herečka pro magazín Pro ženy. Partnerova podpora jí umožňuje naplno se věnovat herectví, aniž by ztrácela rovnováhu mezi prací a osobním životem.
Kristýna Ryška a seriály
Kristýna Ryška se do povědomí české veřejnosti dostala hlavně díky roli v populárním seriálu Ulice a později také díky účinkování v seriálu ZOO, kde si získala pozornost i mladšího publika. Herečka je talentovaná, otevřená a srší přirozeným šarmem. Má respekt veřejnosti i kolegů a dokáže svůj život propojit i s mateřstvím a náročným hereckým povoláním.
Ulice je jedním z nejdéle vysílaných českých televizních projektů. Kristýna Ryška v ní ztvárnila postavu Theodory Nekonečné, která jí přinesla první výraznější popularitu. Díky této roli se dostala do širšího povědomí veřejnosti a získala příležitosti v dalších televizních projektech, například seriálech Jedna rodina, Mozaika nebo Studna a Král Šumavy.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, Proženy, iDnes, Instagram Kristýny Ryšky