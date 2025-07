Starší bratr herce Ivana Trojana si kdysi uměl života pořádně užívat. Bouřliváka ale přece jen dokázala jedna žena zkrotit.

Ivan Trojan je naším váženým a oceňovaným hercem, který vždy působil, že se ke každé činnosti, již vykonává, staví svědomitě a zodpovědně. Ať už to byla práce, škola, nebo sport, kterému se v mládí vášnivě věnoval. Oproti tomu měl vedle sebe bratra Ondřeje, který upřednostňoval spíše zábavu a rozhodně razil heslo „užívat si každého dne, jako by byl ten poslední“. Na Osobnosti.cz nás zajímalo, co dělá Ondřej Trojan dnes.

Našel lásku i spokojenost v rodinném životě

Ondřej Trojan je filmovým producentem, který na řadě projektů spolupracoval se svým kamarádem Janem Hřebejkem. Z mnoha filmů můžeme zmínit například Bourák, Toman, Lichožrouti, Občanský průkaz, Želary nebo Pelíšky. Pochází z umělecké rodiny, nejenže jeho mladší bratr Ivan Trojan je slavným hercem, i jeho tatínek Ladislav Trojan si získal srdce mnoha diváků.

V mládí byl Ondřej Trojan bouřlivák, avšak zklidnil se, když poznal svou manželku Báru. Do té doby milovník ženského pokolení i večírků se náhle změnil kvůli lásce. A vydrželo mu to dodnes, stále o své manželce mluví, jako kdyby ji potkal teprve nedávno a jejich láska byla čerstvá jako na začátku jejich vztahu. A to se brali již v roce 1988!

Foto: Nextfoto, Ondřej Trojan a Ivan Trojan na projekci filmu Bourák

„Asi to bude znít banálně, ale hodně šťastný jsem vždy, když nám to všechno klape doma s mojí ženou Bárou a se syny Tadeášem a Matyášem,“ svěřil se Ondřej Trojan již před časem pro AhaOnline. Chlapci jsou dnes dávno dospělí a jejich rodiče na ně mohou být náležitě pyšní, Tadeáš pracuje pro americkou společnost a Matyáš si založil vlastní kosmetickou firmu. Bára Trojanová hrála a hraje v Divadle Sklep, podílí se na PR filmů a se svým mužem spoluorganizuje Letní filmový a hudební festival Slavonice Fest.

Vztah Ivana a Ondřeje

Jaký má Ondřej vztah ke své manželce už víme, ale co sourozenecká láska mezi dvěma bratry? Byli si vždy tak blízko, jako je tomu dnes? Ivan Trojan pro iDNES prozradil, že vztah s jeho bratrem Ondřejem byl tak trochu jako na houpačce. „My jsme měli s bratrem velmi proměnlivý vztah. Myslím si však, že nijak vymykající se tomu, že brácha je o více jak čtyři roky starší. Nicméně postupem času opravdu prorostl do skutečného bratrství.“

Svého bratra má skutečně velmi rád a váží si ho. Především za jeho názory před i během revolučního období. „Jsem pyšný, že je Ondřej mým bratrem,“ dodal herec. Stejně tak se snaží vychovávat i své čtyři syny. Podle něj je nejdůležitější, jak se před svými dětmi k sobě chovají s jejich matkou, protože právě to si děti nejvíce ukládají do své paměti. Doufá, že k sobě budou chovat lásku a vzájemnou úctu, jak by tomu mezi sourozenci mělo být.

