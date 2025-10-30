Herečka Kristýna Hrušínská žije svůj sen. S manželem jsou 11 let, mají 2 děti, a dokonce jí její muž povolil nafotit se pro pánský časopis.
Nafotit snímky pro pánský časopis chce velkou dávku odvahy, sebevědomí a také velmi tolerantního partnera, jak se v redakci Osobnosti.cz domníváme. Jak se zdá, pro herečku Kristýnu Hrušínskou to nebyl žádný problém. Pro magazín Playboy se nechala zvěčnit, když čekala své druhé dítě.
Jak se seznámili?
Herečka Kristýna Hrušínská žije s o 6 let mladším režisérem Matějem Balcarem. Díky jeho tatínkovi se seznámili. „Dřív než Matěje jsem znala jeho tátu, muzikanta, kontrabasistu. Ten mě doporučil Matějovi,“ uvedla Hrušínská pro iDNES. Její budoucí manžel totiž hledal herečku do své studentské práce a jeho otec mu doporučil právě Hrušínskou.
Balcar v té době studoval Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku a natáčel svůj absolventský film. Hrušínskou do něj obsadil a už to bylo. O dva roky později vyrazili společně na výlet na kola a od té doby jejich láska jen kvete. Dlouhých 11 let jsou spolu, z toho 9 let manželé. Vychovávají spolu dvě děti, syny Jakuba a Matěje.
Focení pro pánský časopis
Právě když herečka čekala druhého syna, nechala se zvěčnit pro pánský časopis Playboy. To chce velkou dávku odvahy a sebevědomí. Také manžela, který není žádný žárlivec. V tom svém zřejmě Hrušínská našla skutečný poklad, protože Balcar neměl žádný problém s tím, že jeho manželka nafotí odvážné snímky. Spíše byl překvapený, že do toho vůbec chce jít, dle jeho slov nikdy nebyla žádná exhibicionistka.
„Kristýna není žádná exhibicionistka a nebyl jsem si jistý, jestli bude chtít. Ale myslím, že mateřstvím úžasně dospěla a zkrásněla, takže by nám bylo oběma líto její krásu nezvěčnit, zvlášť v takhle prestižním médiu,“ nechal se slyšet Balcar v rozhovoru pro Prima Ženy. Mnohem více se herečka bála reakce svých slavných rodičů, Jana Hrušínského a Miluše Šplechtové, těm raději své plány zatajila. Nemusela se však ničeho bát, její tatínek se dokonce krásnou dcerou pochlubil na sociálních sítích.
