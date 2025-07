Herec Jiří Schmitzer je známý pro své role, o jeho rodině se toho však ví málo. Má tři děti, z nichž do uměleckého světa se vrhla jen dcera Kristýna, ale i ta se drží spíš v pozadí.

Herec Jiří Schmitzer se proslavil svými nezapomenutelnými rolemi v celé řadě filmů, které lidé milují dodnes, a za své výkony si odnesl i patřičná ocenění. V životě to ale lehké neměl, ač jeho tatínkem byl rovněž známý herec Jiří Sovák. Bojoval s alkoholem, při nehodě zabil chodce a byl i ve vězení. S otcem se kvůli tomu rozkmotřil a už se nikdy neusmířili. Těžké chvíle však překonal. Ze dvou manželství se mu narodily hned tři děti. V naší redakci Osobnosti.cz jsme se zaměřili hlavně na potomky z jeho druhého manželství.

Svým autentickým hraním zaujal

Herecký styl Jiřího Schmitzera je nezaměnitelný – syrový, autentický a často prošpikovaný jemnou ironií. Diváci si ho zamilovali už v 70. letech, kdy se objevil ve filmech jako Marečku, podejte mi pero! nebo Postřižiny. Později se prosadil i jako charakterní herec v dramatech (Bumerang, Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka) a několikrát si odnesl Českého lva. Jeho přirozenost před kamerou z něj udělala velmi ceněného herce.

Mimo herectví je známý i jako písničkář s osobitým humorem. Jeho koncerty bývají plné nadsázky, ale i melancholie. I když si své soukromí chrání, je o něm známé, že je samotář, který netouží po slávě. Právě díky uzavřenosti a zároveň intenzitě projevu působí na publikum o to silněji.

Děti herce Jiřího Schmitzera

Jiří Schmitzer si své soukromí bedlivě střeží. Z prvního manželství má dceru, o které se toho mnoho neví. Dlouhodobě žije v Rakousku se svými třemi dětmi. Nicméně vztah Jiřího s dcerou zůstává spíše za oponou. Schmitzer se o ní veřejně nevyjadřuje – možná z respektu k jejímu přání, možná kvůli starým křivdám.

Jeho osudová partnerka Irena, profesí daňová poradkyně, mu porodila dvě děti – syna Jiřího a dceru Kristýnu. Mladší Jiří vystudoval teologii a filozofii, ale na duchovno se nedal. Místo toho se věnuje práci v sociálních službách, v minulosti působil například v nízkoprahovém centru pro děti a mládež. „Otec je osobnost a to přináší jistá úskalí. Někdy je těžké s ním vyjít, ale jsem přesvědčený, že jsem mu vděčný za to, co dneska jsem,“ prozradil Jiří Schmitzer mladší pro iDnes, když za otce přebíral Českého lva. Tehdy se na veřejnosti objevil právě i se svou sestrou Kristýnou.

Kristýna má talent na zákulisní tahy

Zatímco se její bratr věnoval filozofii a pomoci druhým, Kristýna Schmitzerová zamířila do světa showbyznysu – nikoli však před kamery, ale do zákulisí. Vystudovala psychosociální obor, což jí pomohlo rozvinout schopnosti nezbytné pro práci manažerky a PR specialistky. Spolupracovala nejen se svým otcem, ale i s dalšími známými jmény.

Fotografie: Nextfoto, Jiří Schmitzer s dcerou Kristýnou Schmitzerovou na předávání Cen české filmové kritiky

Její kariéra je spojená s televizní produkcí a organizací kulturních akcí. Kristýna má přirozený šarm, cit pro komunikaci a schopnost řešit krizové situace. Díky těmto vlastnostem se stala nedílnou součástí české umělecké scény. I když se na veřejnosti nijak moc neobjevuje, její práce za scénou má velký vliv na podobu kulturního dění.

Dva světy, jeden talent

Jiří Schmitzer je příkladem herce, který nikdy nestál o pozornost mimo scénu. Zásadový, introvertní, ale hluboce talentovaný muž. Kdo ho zná, ví, že v soukromí je oproti rolím úplně jiný. Tato jeho pevnost, někdy až tvrdohlavost, se možná stala překážkou k usmíření s otcem. Zároveň ale dala jeho dětem pevné hodnoty. Kristýna Schmitzerová jde v otcových stopách jen částečně – neláká ji sláva, ale dobře ví, jak funguje svět kolem ní.

