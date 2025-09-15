Na veřejnosti působí dokonale, doma jsou naprosto normální pár. Jejich vztah stojí na pevných základech a jen tak něco ho nerozbije.
Vztah herečky Lenky Vlasákové a Jana Dolanského je v rámci českého hereckého prostředí poměrně výjimečný. Nejde totiž jen o rádoby dokonalost a přeslazenou romanci, ale i o ukázku vztahu, který se časem vyvíjel, prošel zkouškami a nakonec vyústil ve spokojené manželství, i když někdy plné temperamentu. V naší redakci Osobnosti.cz jsme se rozhodli zaměřit se na něj víc.
Od brzké svatby k životní lásce
Lenka Vlasáková si nejprve prošla manželstvím se spolužákem z DAMU Egonem Tobiášem. Byli hodně mladí, a i když spolu přivedli na svět dceru Sofii, jejich vztah nevydržel. Sama herečka později přiznala, že tehdy ještě oba potřebovali víc svobody. Osudového partnera potkala až na natáčení televizního filmu Udílení milosti se zamítá, právě tady se poprvé setkala s Janem Dolanským.
Na první pohled mezi nimi žádná jiskra nepřeskočila, oba si totiž mysleli, že ten druhý se chová arogantně a nafoukaně. Brzy ale zjistili, že to byla jen počáteční nedůvěra a zbytečné odsuzování. „Pak během natáčení jsme spolu pořád chodili na obědy. Většinou jsme nic nesnědli, jen jsme si povídali. Bylo to hezké, a tak jsme spolu začali nepozorovaně chodit,“ prozradila Vlasáková pro Novinky.
Rodina jim dala smysl
Z láskyplného vztahu nakonec vzešly tři dětičky, synové Max a Johan a dcera Amálie. Vlasáková se nikdy netajila tím, že by bývala klidně zvládla ještě více dětí. „Asi bych měla ještě více dětí, kdybych mohla. Ale jinak bych neměnila nic,“ řekla s úsměvem pro iDnes na dotaz novinářů, co by si přála změnit, kdyby měla moc egyptské bohyně. Na druhou stranu ukočírovat takovou domácnost, když oba rodiče mají nepravidelné pracovní povinnosti, nebylo v době, kdy nejmladší děti byly ještě malé, vůbec snadné.
Dnes už jsou ale děti velké a nepotřebují tolik péče. „Jsem jejich průvodce, dokud mi to dovolí, pak budu vzdálenější průvodce, to je asi tak všechno. Dala jsem do toho veškerou lásku, veškerou energii, své nejlepší vědomí a svědomí. A pokud mi něco vyčtou, že jsem neudělala, tak už to bohužel nenapravím,“ zhodnotila svou rodičovskou roli pro web ProŽeny.
S Janem Dolanským dlouho žila tzv. na psí knížku a svatbu neřešila. Až pandemie v roce 2020 to změnila. Celé se to odehrálo během pár dní. V pondělí se rozhodli a v pátek už stáli před oltářem. Vlasáková dokonce přiznala, že svou druhou svatbu si užila mnohem víc než tu první. Oběd měli od babičky, dort od dcerky, potkali se na obřadě a byli nesmírně šťastní.
Italská domácnost v praxi
Na první pohled působí harmonicky. Dolanský často nazývá svou manželku andělem a na veřejnosti ji chválí jako krásnou a inteligentní ženu. Vždycky to ale není idylické. Když se hádají, umí to opravdu ostře. Tzv. italská domácnost, kde nechybí křik a emoce, je kolikrát brána jako problém. Ve skutečnosti však může znamenat, že mají partneři mezi sebou vášeň. Důležité je smíření po hádce a respekt ke druhému, což je přesně případ této dvojice.
„Létají předměty, práskají dveře. Jsme oba temperamentní, a když dojde na konflikty, dokážeme se ostře pohádat. Nejčastěji se přeme o rodinné kompetence, kdo z nás doma víc maká. Jeden se vždycky cítí málo doceněný a chválený nebo toho má už dost…,“ přiznala už víc jak před deseti lety v rozhovoru, kde se u nich doma nejčastěji nachází pomyslný kámen úrazu. No, v rodině se čtyřmi dětmi je to vlastně asi dost pochopitelné.