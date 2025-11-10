O herečce Anně Fialové se toho ví překvapivě málo. Vyhýbá se sociálním sítím, rozhovory dává málo a vztahy si hlídá. Nyní ale našla lásku.
Anna Fialová představuje vzácný typ umělkyně, která v době sdílení a přehnané otevřenosti dokáže zůstat sama sebou, a to i s grácií, která dnes z českého showbyznysu téměř vymizela. Vnučka legendárního Karla Fialy, nezapomenutelného Limonádového Joea, se sice narodila do umělecké rodiny, ale nikdy se nesvezla po vlně slavného příjmení. Svůj úspěch si vybojovala vlastním talentem a tvrdou prací. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, kam se její životní cesta vlastně ubírá.
Život mezi reflektory a tichem
Na jevišti a před kamerou má plno energie a umí zahrát spousty emocí, ale mimo světla ramp se proměňuje v tichou pozorovatelku. Anna sama říká, že herectví miluje, ale slávu k životu nepotřebuje. Proto se na společenských akcích objevuje jen výjimečně, obvykle tehdy, když se jedná o premiéru filmu, v němž hraje, nebo o podporu blízkých kolegů.
Dlouho sdílela byt s kamarádkou a herečkou Annou Kameníkovou, dcerou Jitky Asterové. Lidé dokonce spekulovali o tom, jestli spolu ty dvě nechodí. „Že jsme se neustále vracívaly domů jenom ve dvou, byl krutý fakt, který se pořád opakoval. Několik let,“ řekla Fialová pro IDnes. Obě však spojuje jen přátelství, které přetrvalo i poté, co se Kameníková vdala. Chvíli bydleli i všichni společně.
Láska bez pozlátka
Její osobní život rozhodně není otevřená kniha. Výjimečná je totiž i tím, že nemá žádné sociální sítě, což je dnes v jejím věku opravdu vzácné. V minulosti randila s pohledným Američanem Jaredem a jejich vztah byl, na rozdíl od jejího běžného stylu, poměrně veřejný. Nechyběly vášnivé pohledy ani objetí na akcích, kde působili jako dokonalý pár. Jenže vztah po čase skončil a herečka se opět stáhla do ústraní.
Poté se dala dohromady s Viktorem Prášilem, který se živí jako zvukař. Podílel se například na filmu Na západní frontě klid, jenž byl v roce 2023 nominovaný na Oscary, oba se na předávání těchto cen společně vydali, doprovodil je také Ondřej Brzobohatý a pro všechny to byl výjimečný zážitek. „Že o vztahu nemluvím, je vlastně nějaká ochrana před otázkami, na které možná veřejnosti zatím nechci odpovídat. Ale ano, mám se skvěle a Viktor je pravděpodobně nejlepší chlap na světě,“ uvedla před časem v rozhovoru pro web Moje psychologie.
Herecký talent má v krvi
Anna Fialová má k umění blízko od dětství. Její dědeček, Karel Fiala, patřil k ikonám české kinematografie a zapsal se nesmazatelně do historie díky filmu Limonádový Joe. I když Annu s ním spojuje silná krevní linie, nikdy se na ni neodvolávala. Po studiu na Pražské konzervatoři začala působit v Divadle Na zábradlí.
Do širšího povědomí veřejnosti se dostala díky účasti v televizní show Tvoje tvář má známý hlas, kde se umístila na 5. místě. Diváci si ji zamilovali pro její pokoru a schopnost převtělit se do jakékoli hudební ikony, od Madonny po Lady Gaga. Následně se objevila v řadě filmů a seriálů, například Vinaři, Lída Baarová, První republika či v minisérii Iveta.
Fialová působí jako protipól klasických celebrit. Nemá ráda mediální tlak, nedává prostor bulváru a své soukromí považuje za osobní svatyni. Právě proto si získala respekt mnoha kolegů i diváků, kteří oceňují, že se nenechala semlít pravidly popularity. Občas se sice objevily spekulace, že její uzavřenost pramení z přecitlivělosti nebo z obav z kritiky, ale není tomu tak.
