Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou výrazným párem československé scény. Jejich vztah, propletený hudbou, sportem a životem na cestách, ustál i nepříjemnosti.
Když se na sociálních sítích objevily snímky Pavla Nedvěda v doprovodu neznámé blondýnky, bulvár okamžitě začal spekulovat o rozchodu s Darou Rolins. V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že reakce zpěvačky byla upřímná a pro mnoho lidí pravděpodobně i překvapivá.
Reagovala možná mírněji než jiní
Ačkoli bylo na zpěvačce znát, že radost z fotografie a informace neměla, dokázala udržet klidnou tvář, když odpovídala na událost pro TV Markíza: „Vím, že byl na večeři s našimi přáteli, kam jsem měla jít také, ale nechtělo se mi. Byli tam manželé a manželky. Koukám, že nějakou vyfasoval i on. Nepřekvapuje mě, že si Pavla, zavěšeného o půlnoci na někom jiném než na mně, někdo s radostí vyfotí.“
Podle Dary však za údajnou „aférou“, jak to někteří nazvali, stojí pouze pracovní vytížení. „Jsme v nejlepším pořádku, ale v jednom kolotoči. Pavel je samozřejmě v nové práci. Nemají prázdniny, takže je taktéž velice zaneprázdněný,“ vysvětlila pro web Nový čas.
Připomeňme, že Pavel Nedvěd na začátku roku začal působit jako sportovní ředitel saúdskoarabského klubu Al Šabab. Přesunul se do Arábie, Dara se však stěhovat nechtěla, pouze za ním často létala. V červnu na této pozici skončil a vrátil se do Česka, kde se stal manažerem českých reprezentací s přímou zodpovědností za A-tým a U21. Dara se zase připravuje na plánované koncerty na Slovensku, hlavně dva, jež odehraje v Bratislavě.
Dvě hvězdy, bok po boku
Dara začínala už jako dětská hvězda po boku Karla Gotta. V 90. letech se stala jednou z nejvýraznějších tváří československé popové scény. Její kariéra zahrnuje desítky hitů, spolupráce s předními producenty a vyprodané koncerty. Přes mediální kauzy, a to včetně veřejně probíraného vztahu s rapperem Rytmusem, si dokázala udržet image silné a nezávislé ženy.
Pavel Nedvěd, bývalý nejlepší fotbalista Evropy, se proslavil nejen na hřišti, ale i v zákulisí. Po ukončení kariéry působil v Juventusu jako viceprezident a i po návratu do Česka zůstal aktivní ve fotbalovém managementu. Na soukromé frontě se ale nevyhnul skandálům. Média dost řešila jeho rozvod po více než 20letém manželství a údajné milostné aféry.
Historie jejich vztahu a mediální tlak
Seznámili se údajně přes společné známé v roce 2021, a i když zpočátku drželi vztah v tajnosti, paparazzi je brzy odhalili. Od té chvíle se stali oblíbeným terčem bulváru. Od kauzy polibku na veřejnosti přes kritiku věkového rozdílu až po nedávné fotografie s neznámou ženou. Podobné situace přitom nejsou v showbyznysu ničím výjimečným. Mnoho známých párů přiznává, že veřejný tlak je často těžší než soukromé problémy.
Rolins a Nedvěd spolu tráví čas převážně na cestách, ať už na luxusních dovolených, nebo při pracovních výletech. Na sociálních sítích sdílí společné fotky z lyžování i z romantických večeří, čímž dávají najevo, že jejich vztah je navzdory spekulacím pevný. Oba se shodují, že klíčem je humor, důvěra a schopnost nebrat vše příliš vážně.
Zdroj: Autorský text, TV Markíza, Nový Čas, FAČR, Wikipedie