Královský šéfkuchař zkritizoval Meghaninu show: Pro královnu bych vařil zadarmo, pro ni ne

Nový pořad manželky prince Harryho měl nedávno premiéru na platformě Netflix. Meghan se tu stylizuje do role dokonalé hospodyňky a vše tu je pečlivě naaranžováno. Mnoho diváků se k její nové show vyjádřilo kriticky. Vadí jim přílišná umělost a dokonalost. Na Osobnosti.cz jsme zaznamenali i vyjádření slavného irského šéfkuchaře, který osobně připravoval jídla pro královskou rodinu, včetně královny Alžběty II. Jak jsme také zjistili, ta milovala čokoládové dezerty.

Nelíbí se mu to předstírání

Diváci si právě na Netflixu mohou pustit nový pořad S láskou, Meghan. Vévodkyně ze Sussexu se tu podělí o své tipy a triky týkající se vaření, aranžování květin nebo péče o domácnost. Její show vzbudila rozporuplné ohlasy a mnoho lidí poukazovalo na jeho vyumělkovanost. Kriticky se k pořadu vyjádřil také slavný michelinský šéfkuchař Richard Corrigan, který měl tu čest vařit i pro britskou královskou rodinu.

„Přiznávám, že jsem se podíval na S láskou, Meghan, a je to trochu domýšlivé. Nelíbí se mi to předstírání. Kalifornie je celá velmi hollywoodská, vše je velmi stejné. Británie taková není,“ vyjádřil svůj názor pro DailyMail. Kromě toho si obecně myslí, že Meghan s Harrym kvůli tomu, co dělají, spíše ubližují královské rodině, a zejména králi Karlovi. „Pokud se někdo rozhodne opustit královský život, měl by si pořídit pěkné bydlení a užívat si života, aniž by se stal přítěží,“ nešetřil další kritikou na Meghan a Harryho.

Královna byla střídmá, ale měla jednu slabost

Také prozradil, že pro královnu vařil zdarma, a kdyby přišla do jeho restaurace, rozvinul by před ni červený koberec. V případě Meghan by však z jeho strany nic takového prý nehrozilo. Nutno podotknout, že sama královna Alžběta si na okázalost v jídle příliš nepotrpěla a preferovala spíše jednoduchá a tradiční jídla. Dbala také na zdravé stravování a v jejím jídelníčku tak často k obědu nechyběly ryby. Na snídaně zase preferovala čaj s pár sušenkami nebo cereálie s bílým jogurtem a toast s marmeládou.

Královna však měla jednu velkou slabost, kterou můžeme nazvat i závislostí. Milovala totiž čokoládu a čokoládové dezerty. Nejoblíbenějším dezertem byl „chocolate perfection pie“, tedy dokonalý čokoládový koláč plněný čokoládovou pěnou a skořicovým krémem. Vyhýbala se naopak příliš těžkým přílohám, jako jsou těstoviny nebo brambory. Rovněž nebyla fanouškem česneku a příliš ostrých aromatických jídel, které se ani po její smrti na královském dvoře často nepřipravují.

Zdroj: Autorský text, DailyMail, People