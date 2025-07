Kordula Stropnická vystavila své tělo slunci na dovolené na řeckém Zakynthosu. Svou dokonalou figuru sdílela na sociálních sítích.

Kordula Stropnická, dcera herečky Veroniky Žilkové a sestra modelky Agáty Hanychová, poslala pozdrav z dovolené v Řecku. Na Osobnosti.cz jsme zaznamenali, že na sociálních sítích sdílela fotografie, kde dává na odiv své krásné tělo jen v zelených bikinách, které dávají spoustu prostoru ukázat její dokonalou figuru.

Adeptka na soutěž krásy

Kordule Stropnické je 19 let, dívka vyrostla do krásy a stále dokazuje nejen svou tváří, ale i tělem, že je kočka po mamince i po své sestře. Často se vyskytuje ve společnosti po boku své rodiny, především právě Veroniky Žilkové nebo Agáty Hanychové, a s každým dalším snímkem je jasné, že v životě by ji modeling snadno uživil.

Je pravda, že s modelingem Kordula občas koketuje, pár procházek po přehlídkovém mole už za sebou má, ale zjistila, že to není to hlavní, co by v životě chtěla dělat, ani teď to není její hlavní zdroj obživy. „Baví mě to. Ale jen pro zábavu, určitě bych se tomu nevěnovala, chtěla bych mít nějakou jinou práci. Jednou za čas, proč ne. Myslím, že to ženě zvedne sebevědomí a je to skvělý zážitek,“ uvedla pro Super.

Pozdravy ze Zakynthosu

Pokud by do budoucna svůj názor změnila, rozhodně se nemusí bát, že by neměla nabídky na práci modelky. Posledními snímky na svém instagramu z dovolené na Zakynthosu dokázala, že svým tělem na kariéru modelky rozhodně má. A myslí si to i její sledující, kteří ji okamžitě zaplavili pochvalnými komentáři.

Kordula je dcerou slavných rodičů, Veroniky Žilkové a Martina Stropnického. Bohužel její rodiče spolu nevydrželi a před 2 lety se rozvedli. Po rozvodu měla její maminka nový vztah s muzikantem, basákem kapely Argema, Josefem Holomáčem. Ten však také ztroskotal v roce 2024. Štěstí v lásce se jí zatím vyhýbá. Dlouho to tak měla i její dcera Agáta Hanychová, která se nedávno provdala za otce svého prvního dítěte Miroslava Dopitu.

Snad Kordula nepůjde v jejich šlépějích a láska si ji najde a vydrží jí. V poslední době byla spojována s přítelem Damianem, ale jejich vztah je trochu jako jízda na horské dráze. Navíc zatímco je Kordula na dovolené na řeckém ostrově, Damian trávil čas s neznámou černovláskou v Grandhotelu Ambassador v Karlových Varech.

