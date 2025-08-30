Jan Rosák v televizi moderoval snad všechno, může tedy porovnat televizní projekty z minulosti s těmi současnými. Bohužel dnešní zábavu označuje za dno.
Jan Rosák se ve světě televizní zábavy pohybuje už nějaký ten pátek. Má díky tomu slušné srovnání, čím se diváci baví dnes a čím se bavili dříve, kdy ještě například uváděl pořad Videostop nebo vědomostní soutěž Riskuj. Na Osobnosti.cz jsme si všimli, že jeho názor na současný mediální svět není příliš pozitivní.
V televizi dělal snad všechno
Herec a moderátor navštívil legendární zahradní party Divadla Broadway v pražských Průhonicích, která se konala v Creperii U Slepiček, a zde byl také vyzpovídán redakcí eXtra na téma televizní zábava. Rosák se nechal slyšet, že za dobu své hvězdné kariéry dělal v televizi snad všechno, jeho posledním moderátorským počinem byl pořad Poklad z půdy, který se sice už 2 roky nenatáčí, ale stále se reprízuje a běží na televizních obrazovkách.
V současné době je mu bližší divadlo než televize, která je pro něj v podstatě minulostí. Nyní v divadle hraje v Mýdlovém princi, ve hře plné písniček Václava Neckáře, jež jsou Rosákovi velmi blízké a jsou pro něj evergreeny. Podle něj Neckář písničky pouze neodzpíval, ale uměl své hity prožít.
Současnou televizní zábavu označil za dno
Jan Rosák také nedávno v jednom z rozhovorů kritizoval současné televizní pořady, které se posledních pár let objevují na obrazovkách. Moderátor za 3 roky oslaví osmdesátku a je takzvaně ze staré školy. Za jeho dob měla televize určitou úroveň, nyní televizní zábavu označuje za hloupou, sahající až na samotné dno televizní tvorby.
„Mně vadí hloupost a taková oprsklost a vulgarity. Proto nemám rád ty reality show. Například Výměna manželek, mně to připadá jako opravdu úplné dno televize,“ nechal se slyšet Rosák. Obecně reality show vůbec nesleduje, považuje je za pokleslou zábavu. Stejný názor má i na užívání sociálních sítí, z nichž nedávno odešel.
Ale aby to nepůsobilo, že pro Rosáka všechno nové je špatné, rád se dívá například na vědomostní pořad Na lovu. Moderátorský um Ondřeje Sokola považuje skutečně za skvělý a na úrovni. Dokonce se sám zúčastnil Na lovu: Hvězdný speciál. Pouze není příznivcem některých formátů pořadů, které však v dnešní době získávají čím dál tím větší oblibu.
Zdroj: Autorský text, eXtra, Instagram Jana Rosáka, TV Nova