Artur Štaidl se popral s osudem a zkušenosti ze svého těžkého dětství zužitkoval ve svůj prospěch. Stal se z něj velmi úspěšný muž.

Artur Štaidl, syn slavných rodičů Ivety Bartošové a Ladislava Štaidla, žije zcela jiným životem, než by se dalo předpokládat. Nevydal se ve šlépějích svých rodičů, přestože je hudba jeho srdci velmi blízká. Na Osobnosti.cz jsme zjistili, že se z něj stal úspěšný muž v oblasti obchodu.

I přes těžký osud slaví úspěch

Arturu Štaidlovi ještě není ani 30 let, a přesto za svůj mladý život zažil mnoho těžkých okamžiků, s nimiž se musel vyrovnat. Jeho dětství, přestože je synem slavných rodičů, kteří mu mohli dát všechno na světě, nebylo příliš radostné. Tahanice o syna mezi Bartošovou a Štaidlem, matčiny psychické problémy i závislost na alkoholu a lécích, následně její smrt v roce 2014, kdy se sama rozhodla ukončit svůj život pod koly vlaku. Otce mu zase v roce 2021 vzal covid-19, na jehož následky známý skladatel a hudebník zemřel.

Po takových zkušenostech se mohly stát prakticky dvě věci – buď se mladý Artur mohl uzavřít do sebe a nechat problémy a strach z budoucnosti, aby jej ovládly, nebo své dosavadní zážitky využít ve svůj prospěch a stát se o to silnější osobností. Artur se každopádně vydal tou druhou cestou.

Dřina, vůle a odhodlání

Artur začal pracovat na své budoucnosti a stal se z něj úspěšný obchodní zástupce pro agenturu s digitálním marketingem. „S kamarády máme ještě firmu, se kterou dovážíme žvýkací tabák,“ uvedl pro iDNES. Artur si své dosavadní pracovní úspěchy vybojoval zcela sám bez pomoci rodičů. Ti by na něj ale mohli být náležitě pyšní.

Že má podnikavého ducha, také dokázal svým rozhodnutím, co s nabytým dědictvím po otci. Jeho podíl činil kolem 12 milionů korun, z nichž si Artur pořídil byt za 9 milionů korun na pražském Spořilově a zbytek chytře investoval.

Zajímá se o psychologii

Je všestranným člověk, kterého zajímá spousta oblastí, dokonce se nedávno začal věnovat psychologii. Přestože je to zcela mimo jeho obor, zřejmě nikoho nepřekvapí, proč zrovna psychologie. Zažil těžké dětství, jeho matka bojovala s mnoha psychickými problémy a on by rád pochopil, jak se lidé jako Iveta Bartošová mohou cítit.

Vzpomínat na rodiče je pro něj stále poměrně těžké a ani o nich příliš často nemluví. V rozhovoru pro Český rozhlas ale řekl, že si rád občas pustí písničky své mámy. A na tatínka vzpomíná vždy jen v dobrém. Důležité je pro něj nevšímat si všelijakých řečí okolo. „Ignorovat bulvár se mi poměrně dost daří. Přece jenom člověk se to naučí za těch více než dvacet let. Naučil jsem se to trochu vypustit, nečíst to, ignorovat a nevnímat, že něco takového existuje,“ řekl v rozhovoru s Alešem Cibulkou.

