Natty Tardival, francouzská tanečnice, herečka a druhá manželka herecké legendy Jeana-Paula Belmonda, se se svým budoucím manželem poprvé setkala, když jí bylo teprve 10 let. Tehdy ještě netušila, že hledí do očí otci svého budoucího dítěte a své osudové lásky. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na vývoj jejich vztahu.

Začalo to autogramem

Natty už v dětství propadla kouzlu tance a také herce Jeana-Paula Belmonda. Jejím cílem bylo živit se tancem a ze své cesty k úspěchu nehodlala sejít. Stala se profesionální tanečnicí – působila v baletním souboru choreografa Redhy, později se stala takzvanou coco-girl v pořadech moderátora Stéphana Collorada. Nakonec ji však neproslavila její práce, ale vztah s Belmondem, kterého poprvé potkala už jako 10letá holčička.

Setkala se s ním na procházce po Boulevard des Capucines v Paříži. Ihned ke svému idolovi přiběhla a požádala o autogram. Podruhé se setkali o 14 let později, když už z Natty vyrostla krásná mladá žena, jež tentokrát okouzlila samotného herce. Dohromady je svedli jejich psi, s nimiž se vydali do VIP lóže na Roland Garros. Společnou konverzaci nejdříve zahájili jejich domácí mazlíčci, později pak i jejich majitelé, kteří se okouzlili navzájem.

Byla mu velkou oporou

Některé zlé jazyky by mohly podotknout, že o 32 let mladší žena toužila jen po slávě a penězích, ale není tomu tak. Natty platonicky milovala Belmonda už od dětství, a když se později jejich vztah rozvinul v lásku, stála mu věrně po jeho boku a byla mu oporou i v těch nejhorších chvílích. Především když herec v roce 1994 přišel o svou dceru Patricii, která zahynula při požáru bytu, stejně tak v roce 2001, když herce při dovolené na Korsice postihla mrtvice.

Nakonec se v roce 2002 vzali a o rok později se jim narodila dcera Stella. Ovšem v roce 2008 přišlo pro jejich fanoušky velké překvapení. Manželé oznámili rozpad manželství. Jako důvod vysvětlili to, že v jejich vztahu chybí láska, přestože se stále velmi milují. Natty nechyběla ani na Belmondově pohřbu v roce 2021.

Na svou dceru by byl pyšný

Stelle bylo pouhých 5 let, když se její rodiče rozvedli, a 18 let, když její milovaný tatínek zemřel. Přestože se herci narodila až v jeho 70 letech, měli mezi sebou krásný vztah a velmi si rozuměli, stejně tak se svými o dost staršími sourozenci, které měl Belmondo z prvního manželství s tanečnicí Elodií Constantin. Na druhou stranu se loni objevily informace, že Belmondovy děti se přou kvůli dědictví, takže to v tomto ohledu možná není tak růžové, jak se mohlo zdát.

Po smrti otce se Stella rozhodla v říjnu 2022 začít nový život v Anglii. V Paříži jí vše připomínalo milovaného tatínka a chtěla začít znovu někde jinde. Vystudovala obor politologie a obchodní management a Belmondo by na svou dceru byl náležitě hrdý. Je krásná, inteligentní a silná žena.

