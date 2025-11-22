Herečka Andrea Růžičková si užívá krásy venkova a život v domě pocházejícího ze 16. století. Před první nocí si však raději pozvala kněze.
Možná se může zdát, že život herečky Andrey Růžičkové je tak trochu nuda, protože rozhodně nepatří mezi osobnosti, které by plnily titulky bulváru nejrůznějšími skandály, ale opak je pravdou, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Faktem je, že slovenská herečka, rozená Kerestešová, žije poklidný život s rodinou na venkově, ale dům, který se rozhodla vybrat si za svůj domov, musela nechat vysvětit. Stavení ze 16. století má svou temnou minulost.
Historie domu sahá až do 16. století
Když se rodina Andrey Růžičkové rozhodla pro život na venkově namísto města, které svými cenami nemovitostí herečku a jejího manžela téměř ihned odradilo, trvalo 6 měsíců, než narazili na dům, který splňoval veškeré jejich požadavky a potřeby. Venkovský dům ze 16. století byl sice silně zanedbaný, ale za peníze, které by vložili do bytu v Praze, mohli svůj nový domov zrekonstruovat k obrazu svému, jak uvedl iDnes.
Nikdy si sice nemysleli, že historie domu, ve kterém nakonec budou žít, bude sahat až tak daleko do minulosti, ale vlastně si tuto skutečnost velmi rychle zamilovali. Hledání domu však nebyla jediná výzva, v níž bylo potřeba obstát. Teď je čekala rozsáhlá renovace. O většinu se postaral Andrein manžel Mikoláš, protože herečka byla krátce po porodu jejich druhého syna Jáchyma.
Prvním úkolem bylo nahradit stará kamna na tuhá paliva moderním podlahovým vytápěním, rozhodli se však zachovat krb. Poté přišlo na řadu zateplení, nové podlahy a samozřejmě celková úprava interiéru, což nebylo nijak lehké z důvodu původní kamenné konstrukce stavby. I když museli čelit mnoha překážkám, přičemž jednou z nich byla i koronavirová pandemie, rekonstrukce proběhla velmi rychle. V dubnu 2020 ji zahájili, v září téhož roku už se stěhovali.
Zásah kněze
Herečka se nijak netají tím, že je věřící a pravidelně se modlí. Než se s rodinou v novém domě zabydlela, pozvala kněze, aby ho vysvětil. Dům má totiž svou temnou minulost, která Andree nedala jen tak spát. Dvakrát vyhořel! Vysvěcení domu herečce nepřišlo nijak zvláštní, pochází z východního Slovenska a v její domovině se jedná o běžnou praxi. Chtěla se ve svém domově cítit bezpečně a je tomu tak dodnes. Je vděčná, že se rozhodli pro venkov, žije v klidu a pohodě a svůj staletý dům zkrátka miluje, jak uvádí Blesk.
