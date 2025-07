Z televizních obrazovek zmizela do starého domu. Herečka Andrea Růžičková se rozhodla pro netradiční krok, který změnil atmosféru domácnosti.

Slovenská herečka Andrea Růžičková (dříve Kerestešová), známá rolemi v seriálech Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě nebo Chlap, se už před lety rozhodla vyměnit městský shon za klid venkova. V naší redakci Osobnosti.cz jsme se zaměřili na její bydlení a víru. Spolu s manželem, hudebníkem Mikolášem Růžičkou, se zabydleli v historickém stavení ze 16. století, které však mělo zvláštní minulost.

Vysvěcení místo rekonstrukce

Dům, který během staletí dvakrát vyhořel, má podle slov herečky zvláštní atmosféru. Právě to ji přimělo k rozhodnutí, které by leckdo považoval za výstřednost. Ale ona ne. Andrea si do domu pozvala kněze, který ho vysvětil. „Zavolali jsme kněze z kostela Sýřského z Poděbrad, který jsme navštěvovali. Přišel, vysvětil nám to a ten pocit byl pak lepší,“ popsala herečka pro web eXtra.cz.

Podle jejích slov nejde o nic neobvyklého. „U nás na východním Slovensku je to tradice téměř každý rok, že se vysvěcuje dům. Semkne se celá rodina a celá rodina se modlí za to, aby v tom domě byl pokoj, klid, abychom mohli vlastně žít v harmonii,“ uvedla. Vysvěcení provedli také před tím, než v domě poprvé přespali. Občas se prý dějí podivnosti s elektřinou, ale takové jevy ji už neděsí.

Domov zrekonstruovali během pandemie

Dům si koupili těsně před začátkem pandemie koronaviru, a jelikož potřeboval rekonstrukci, načasování pro ně nemohlo být lepší. Její manžel tak měl totiž spoustu času. „Zhruba za půl roku byly ty nejnutnější práce hotové a bylo možné tady začít trávit čas. Spousta věcí samozřejmě není hotová dodnes, ale tak už to u těch rekonstrukcí bývá,“ řekl podle Blesku Růžička.

I když práce bylo mnoho – měnili kompletně rozvody, v přízemí dělali podlahové vytápění a původní jeden velký podkrovní prostor rozdělovali nově na jednotlivé pokoje – podařilo se jim proměnit interiér k obrazu svému. „Nemám ráda sterilitu, ani dokonalost. Máme rádi život, se vším, co k němu patří. Mám ráda jednoduchost, ale zároveň útulnost, něco je ponechané staré, něco zase nové,“ řekla Andrea pro Marianne.

Od herečky k matce a aktivistce

Andrea po mateřství výrazně omezila natáčení a zaměřila se víc na rodinný život. Není to tak dávno, co jsme na Osobnosti.cz zaregistrovali, že se ocitla pod palbou kritiky kvůli svému názoru na kojení starších dětí. Po fotografii, kde kojí syna ve věku dvou let, čelila vlně negativních komentářů. Andrea ale zůstala klidná: „Kojení není jen o jídle. Je to i o vztahu, bezpečí a blízkosti. Nejsem z těch, kdo by se tím nechal zastrašit,“ prohlásila tehdy.

Také se nikdy netajila tím, že je pro ni důležitá víra. V rozhovorech často mluví o duchovní cestě, důležitosti rituálů i o vděčnosti. A ačkoli je pro některé její přístup možná konzervativní, jiní si cení její otevřenosti a klidného postoje v debatách, které se jinak snadno zvrhnou v polarizaci. Veřejnost jí přesto někdy vyčítá příliš „duchovní“ mluvu a jistou odtrženost od reality běžných žen. Třeba když veřejně mluvila o domácích porodech nebo přirozené medicíně.

Zdroj: Autorský text, Blesk, eXtra, iDnes, Marianne