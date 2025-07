U Bolka Polívky zřejmě platí heslo „do třetice všeho dobrého“. Svou třetí manželku si vzal v roce 2020 po 24 letech vztahu.

Herec Bolek Polívka je pověstný svým bohémským životem. Má velmi kladný vztah nejen k alkoholu, ale i k ženám. Nicméně i on se rozhodl usadit a v roce 2020 si vzal svou dlouholetou partnerku Marcelu Černou. Svatbu jí slíbil k jejím 50. narozeninám a své slovo dodržel. Na Osobnostech.cz jsme se mimo jiné zaměřili na to, jak Marcela nyní vypadá.

Seznámila je bývalá manželka

Život Bolka Polívky je skutečně pestrý a o zajímavé zážitky v něm rozhodně není nouze. Netradiční tak muselo být i seznámení s jeho současnou manželkou Marcelou. Za něj totiž může vděčit své bývalé ženě Chantal Poullain, s níž má syna Vladimíra. Právě ona ho seznámila s Marcelou, která původně pracovala jako servírka. Byla to láska jako trám, sám herec často prohlašoval, že se do ní bezhlavě zamiloval.

Našel u ní štěstí, které tolik let hledal. Jejich vztah byl naplněn třemi dětmi, syny Janem a Františkem Antonínem a dcerou Marianou. Nicméně dlouho se Polívka do ženění nehrnul. Měl za sebou už dvě manželství a Marcela si tak musela počkat dlouhých 24 let, než konečně poklekl a požádal ji o ruku. Stalo se tak ve foyer divadla. Svatba proběhla těsně před koronavirovou pandemií 22. 2. 2020. Za svědky jim šli manželé Bartoškovi. Svatbu své partnerce tehdy slíbil k jejím 50. narozeninám a své slovo dodržel.

Nová žena po jeho boku?

V posledních měsících by se mohlo zdát, že Polívka svou manželku vyměnil za jinou, nicméně není tomu tak. To jen Marcela prošla úžasnou proměnou, která veřejnost velmi překvapila. Celý život totiž nosila dlouhé černé vlasy, které se nedávno rozhodla ostříhat. V novém účesu se objevila po boku svého manžela na pohřbu jejich blízkého přítele Jiřího Bartošky.

Foto: Nextfoto, Bolek Polívka s manželkou na zakončení 59. ročníku MFF Karlovy Vary

Stejně tak mohli její nový image lidé obdivovat na letošním ročníku filmového festivalu ve Varech. Mnozí přítomní ji jen těžko poznali. Chlapecký sestřih jí nesmírně sluší a dodává jí šmrnc. Přesto působí velmi žensky a elegantně. Vynikly také její ostré rysy. Tohle byla skutečně trefa do černého, Marcela omládla o několik let.

Zdroj: Autorský text, iDNES, Expres, Blesk