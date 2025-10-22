Důvod, proč se před více jak rokem Karel Heřmánek rozhodl spáchat sebevraždu, je stále neznámý. Nicméně den před smrtí sepsal poslední vůli.
Je to neuvěřitelné, ale už je tomu více jak rok, co se Karel Heřmánek rozhodl vzít si sám život. Loni v srpnu zasáhla celé Česko i Slovensko velmi smutná zpráva. Jeden z našich předních herců spáchal sebevraždu, když na střelnici obrátil zbraň proti sobě a vystřelil. Jak se ukázalo, vše měl dopředu naplánované. Den před svou smrtí totiž sepsal detailní závěť, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali.
Majetek v řádech milionů
Společné jmění manželů bylo odhadnuto na neuvěřitelných 178 milionů korun. Rytmus života podle pozůstalostního usnesení, které má k dispozici a z něhož vychází, uvádí, že podle hercem vlastnoručně sepsané poslední vůle by jeho dvě dcery z předchozího manželství, Karolína a Kristýna, měly získat dva byty v ulici U Milosrdných na Starém Městě a taktéž stavební parcelu v Jevanech. Ve skutečnosti dostaly dva byty na Vinohradech z důvodu dědické dohody, kterou soud schválil. Příčina změny není známa.
Zbytek majetku poputuje k manželce Haně a jejich třem synům, Karlovi, Josefovi a Františkovi. V závěti také žádal svou manželku, aby uskutečnila půjčku 16,5 milionu dceři Kristýně a jejímu manželovi, „jak bylo dohodnuto“. Všichni členové rodiny uznali poslední vůli za pravou a platnou a nikdo z pozůstalých nic nenamítal ani neodmítl.
Hodnota majetku byla překvapující
To, že byl Karel Heřmánek majetný muž, se dobře vědělo, ovšem skutečná hodnota jeho majetku byla i tak pro většinu obrovským překvapením. Čistá hodnota pozůstalosti po vypořádání všech nároků manželky vyplývajících ze společného jmění manželů činí 89,3 milionu korun. Majetek v tuto chvíli zůstává u vdovy s možností budoucího narovnání, darů nebo vyrovnání mimo protokol. Synové Karel, Josef a František tak v tuto chvíli nezískali žádný majetek, přestože byli v závěti zahrnuti. Na tomto kroku se rodina domluvila společně.
Zdroj: Autorský text, Super, PrimaŽeny, Instagram Super