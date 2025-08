Ivana Chýlková a Jan Kraus mohou být na svého syna Jáchyma pyšní. Herectví ho nenadchlo, ale věnuje se obchodu a cestuje všude po světě.

Zpočátku to vypadalo, že půjde ve šlépějích svých slavných rodičů. Jáchym Kraus, syn Jana Krause a Ivany Chýlkové, se však nakonec vydal jinou cestou, jak jsme v naší redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Jeho vášní není herectví, nýbrž cestování. Věnuje se obchodu a žije v zahraničí. Maminka z toho údajně příliš nadšená není.

Má tři bratry

Jáchym Kraus je nejmladším ze 4 synů Jana Krause. Nejstarší je Marek Blažek, o němž však dlouhých 27 let herec neměl ani tušení, dokud jej nekontaktoval, aby konečně zjistil, kdo je jeho biologickým otcem. Syny Adama a Davida má s herečkou Janou Krausovou a nejmladšího Jáchyma se svou současnou manželkou Ivanou Chýlkovou.

Zatímco Adam a David se pohybují v umělecké branži, Adam je divadelní herec a režisér, David je zpěvák, herec, skladatel a textař, Marek a Jáchym se podobným oborům vyhýbají. Marek je podnikatelem a Jáchym, přestože má za sebou několik dětských hereckých rolí, se věnuje obchodu. Jednou z hlavních byla například v seriálu Gympl s (r)učením omezeným. Jenže právě s tím získaná obrovská popularita Jáchymovi ukázala, že toto není ta cesta, kterou by se v životě chtěl ubírat. Jeho vášní je však cestování.

Doma se moc neohřeje

Z toho není příliš šťastná především jeho maminka, Ivana Chýlková, která tak syna vídá velmi málo, a navíc bojuje s jazykovou bariérou. Jáchym se totiž v rámci svých zahraničních cest seznámil s exotickou Dianou, která je sice poloviční Češkou, ale 14 let vyrůstala v Indonésii. S budoucí tchýní si tak moc nepopovídají.

Naopak Jáchym nemá s angličtinou sebemenší problém, už v 8. třídě nastoupil na English College in Prague, kde se učí podle britského školského systému. Následně pokračoval na University College London. „Dostudoval a dělá něco, čemu já nerozumím a nikdy rozumět nebudu. Pracuje s firmami po celém světě v IT byznysu, ale na to, co to je, nemá moje mozková kapacita kolonku. Ačkoli mi to mnohokrát vysvětloval,“ nechala se slyšet Chýlková v rozhovoru pro Novinky. Jáchym se tak nakonec rozhodl pro studium obchodu, který ho živí a současně umožňuje cestovat všude po světě.

Zdroj: Autorský text, Novinky, Prima Ženy, AhaOnline, Instagram Jáchyma Krause