Herec Pavel Nový se pustil do předsedkyně KSČM. V rozhovoru připomněl, co dělali její rodiče před rokem 1989.

Je zvykem, že osobnosti českého showbyznysu nevěnují pozornost pouze své profesi, ale také politice. Spoustě celebrit není lhostejné, co se v naší malé republice děje, a vystupují veřejně se svými názory, protože jejich hlas je slyšet více než ten náš. Situace se začíná přiostřovat především teď, v předvolebním období. Na Osobnosti.cz jsme zaznamenali, že herec Pavel Nový nezapomněl voličům připomenout, co dělali rodiče předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné. Té se to samozřejmě nelíbilo, na druhou stranu ani ona sama není v oblasti nevhodných komentářů bez viny.

Rodiče ve straně

Kateřina Konečná, šéfka strany KSČM, si jen tak neoddechne. V poslední době se toho na ni valí mnoho ze všech stran, a přestože je na kritiku za dlouhé roky působení v politice zvyklá, je toho spousta, na co musí reagovat. Například na nedávný rozhovor herce Pavla Nového pro PrahaIN, kde zmínil, co dělali její rodiče.

„Co z ní může vylézt, když její tatínek byl okresní tajemník KSČ a také její maminka byla vysokou členkou strany? Co mohla už od dětství pochytit, kromě základního vzdělání jenom bolševické blbosti,“ nebral si servítky herec. A obecně názor herce na komunisty? „Komunisti jsou neuvěřitelní pokrytci. Nenávidí Západ a kapitalismus. To jsou pro ně prohnilí imperialisti. Ale jezdí si v mercedesech,“ dodal herec. Také nezapomněl zmínit svou osobní zkušenost, když komunisté zavřeli jeho tatínka na 5 let do uranových dolů.

Co na to Konečná

Ke Kateřině Konečné se samozřejmě hercova slova dostala a takto na ně reagovala. „Tak když Kateřina Konečná nic neukradla, nezapomněla v pračce na peníze milion, nekšeftuje se zločinci v kryptoměnách a ani nedává svým dětem na hraní šifrovaný telefon, tak je potřeba nějakou kauzu uměle vytvořit. Jen je svinstvo, že si někteří berou do úst rodinné příslušníky, a ještě o nich prachsprostě lžou,“ nechala se slyšet v rozhovoru pro stejný deník, přičemž narážela na některé aféry svých politických soupeřů.

Fotografie: Miloš Skácel / Creative Commons / CC BY-SA 3.0, Kateřina Konečná

Nicméně také uvedla, že vůči herci necítí žádnou nevraživost a dál se bude těšit z jeho komedií. „Každopádně žádnou zášť, na rozdíl od například Pavla Nového, necítím, a vždy se na něj ráda podívám v komedii S tebou mě baví svět,“ dodala.

Konečná versus Pekarová Adamová

Kateřina Konečná však není bez viny, co se nevhodných výroků týká. Připomeňme například nedávnou kauzu, kdy se na sociální síti X nešťastně vyjádřila ke zdraví Markéty Pekarové Adamové, jež letos oznámila, že se nadcházejících podzimních voleb nezúčastní kvůli zdravotním problémům. „Od kdy je svědomí zdravotní problém?“ objevilo se na síti X pod jménem Kateřiny Konečné.

Přestože příspěvek šéfka KSČM okamžitě smazala, mnoho jejích kolegů i slavných osobností si jej všimlo a neváhalo reagovat. Zastupitel Prahy 10 a člen TOP 09 David Krůta Konečnou označil na „komunistickou zrůdu“ a europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský napsal: „Tohle je hnus,“ a vyzval političku k omluvě. Nakonec se opravdu omluvila, i když zároveň padlo, že k účtu mají přístup i jiní lidé a vlastně tento příspěvek ani sama nepsala. Co dodat, snad jen že Češi si už tak nějak zvykli, že politická kultura u nás není zrovna na vysoké úrovni.

Zdroj: Autorský text, PrahaIN, PrahaIN, CNN Prima News, Sociální síť X Kateřiny Konečné