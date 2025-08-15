V kruzích královské rodiny vznikl plán pro případný pohřeb Kate Middleton. Dostal poetický, ale zároveň mrazivý název „Reading Bridge“.
Být významným členem britské královské rodiny znamená kromě života v luxusu hlavně spoustu povinností a dodržování tradic. A také se musíte smířit s tím, že vaše okolí musí mít jasně připravený plán pro případ vašeho úmrtí. Bude to totiž velká událost, která rozhodně nezasáhne jen nejbližší rodinu. V naší redakci Osobnosti.cz jsme zaznamenali, že plán pro případ smrti princezny Kate má nést název Reading Bridge.
Nemoc, která změnila život
V březnu 2024 Kate Middleton veřejně oznámila, že podstupuje preventivní chemoterapii kvůli zjištěné rakovině. Video, které sdílela na sociálních sítích, obletělo celý svět a ukázalo ji v dosud nevídané otevřenosti. Tehdy princ William říkal, že jde o jeho nejtěžší životní období, protože zároveň čelil i diagnóze rakoviny svého otce, krále Karla III. Po měsících léčby se Kate dostala do remise a postupně se vrací k oficiálním povinnostem, ač přiznává, že rekonvalescence je fyzicky i psychicky náročná.
Plán „Reading Bridge“ je formálním protokolem, ale zároveň symbolickým vyznáním lásky. Není totiž dílem jenom palácových poradců, ale i samotného prince Williama. Ten podle belgického publicisty Bertranda Deckerse zvolil název záměrně. Reading je totiž město, kde se Kate narodila, a Bridge (most) symbolizuje cestu na druhý břeh.
Kate uprostřed palácových protokolů
Kódové označení Bridge se navíc tradičně používá pro plány týkající se skonu vysoce postavených členů rodiny (např. tak došlo na operaci London Bridge v případě Alžběty II.). Princ William, známý svou rezervovaností, do něj promítl kus jejich společné historie. Palác doufá, že tento scénář zůstane jen na papíře, ale stejně jako u všech členů monarchie platí: připravenost je součástí tradice.
Podle francouzského magazínu Madame Figaro se Kate na přípravě pohřebního plánu podílela také. Jako čestná plukovnice Irské gardy si přála, aby tato jednotka doprovázela její rakev. Místo posledního odpočinku by pak záviselo na jejím titulu v okamžiku úmrtí. Jako princezna by spočinula na hřbitově ve Windsoru, jako královna v Kapli sv. Jiří. Taková příprava není u dvora výjimkou. Po tragické smrti princezny Diany v roce 1997, kdy palác musel improvizovat, dostal každý vysoce postavený člen rodiny vlastní scénář.
Cesta z univerzity až na královský trůn
Kate a William se seznámili během studií na univerzitě v St. Andrews ve Skotsku. Zpočátku byli jen přáteli, ale společné zájmy a studentské večírky jejich vztah brzy prohloubily. Veřejnost si Kate všimla po charitativní módní přehlídce, kde se objevila v odvážně průhledných šatech, což britský tisk nezapomněl rozebrat do posledního detailu. Jejich vztah prošel i krizí. V roce 2007 se na čas rozešli, údajně kvůli tlaku médií a Williamově neochotě k závazku. O rok později se však dali znovu dohromady a v roce 2011 měli svatbu, kterou sledovala miliarda lidí po celém světě.
Ačkoli je Kate považována za vzor královské důstojnosti, i ona má za sebou mediální kauzy. Nejznámější je případ z roku 2012, kdy francouzský magazín uveřejnil její topless fotografie z dovolené s Williamem. Palác reagoval žalobou a označil to za „nepřijatelné narušení soukromí“. Další pozornost přitáhly spekulace o napjatých vztazích s Meghan Markle, manželkou prince Harryho. Podle několika zdrojů mělo mezi oběma ženami dojít k hádce ohledně družiček před svatbou Harryho a Meghan.
Zdroj: Autorský text, MadameFigaro, Wikipedie, People, HarpersBazaar, Instagram Kate Middleton