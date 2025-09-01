Manžel Terezy Kerndlové je vyučený řezník, tomuto oboru se ale už dávno nevěnuje. Místo toho podniká a vlastní hned několik kadeřnických salonů.
Zatímco mnozí musí čekat na pravou lásku klidně i několik desetiletí, zpěvačka Tereza Kerndlová ji našla už v osmnácti letech. Byla tenkrát ještě členkou dívčí skupiny Black Milk. V té mimo jiné působila i zpěvačka Helena Zeťová, která bohužel zemřela krátce před Vánocemi minulý rok. Právě v roce 2005 potkala na společenské akci, na které byla s Black Milk, svého budoucího manžela Reného Mayera.
Kdo je manžel Terezy Kerndlové
Tereze bylo pouze osmnáct let, Renému v době jejich setkání bylo pětatřicet. I přes velký věkový rozdíl to však mezi nimi začalo okamžitě jiskřit. V podstatě to byla láska na první pohled a už tři měsíce poté, co se poznali, spolu začali bydlet. Jako by věděli, že je to to pravé, a jejich dlouholetá láska to jen dokazuje. Koneckonců, jsou spolu už dlouhých dvacet let a jejich vztah patří mezi ty nejpevnější v českém showbyznysu.
Zajímavé je, že mnozí jejich vztahu ze začátku nevěřili a Reného dokonce někteří osočovali z toho, že se chce pouze na slávě zpěvačky přiživit. Čas ale ukázal, že jejich vztah je skutečný a pevný. „Moje srdce patří jen jednomu a tím je můj manžel. Proto se o nápadníky nestarám,“ říká zpěvačka, která nikdy nedala prostor pochybám.
Brali se v roce 2013 a ačkoliv snila Tereza o svatbě na Moravě, z původního plánu nakonec sešlo a pár se bral v Americe. Od té doby uběhlo už 12 let a i když spolu téměř veškerý čas tráví společně, na nervy si nelezou. Ba naopak, jejich vztah to jen posiluje. „Jsme spolu pořád, prakticky 24 hodin denně a někteří lidé to prostě nechápou. Nám to tak ale maximálně vyhovuje,“ prozradila tenkrát zpěvačka pro iDnes.
Pendlují mezi třemi domovy
Možná jejich vztahu napomáhá i pravidelná změna prostředí a to, že nejsou jen zavření doma. Pár má totiž kromě bytu v Praze i dům ve Španělsku, kam společně vyráží, a to převážně v zimě, aby si odpočinuli od mrazivého počasí. No a když si chtějí odpočinout od víru velkoměsta, společně jezdí na rodinný statek, kde jí otec Láďa Kerndl dokonce postavil i chatu.
Dnes společně tvoří jeden z nejstabilnějších párů v českém showbyznysu a všem, kteří o nich pochybovali, se dnes mohou jenom smát. Jsou tak jasným důkazem toho, že i když vám nikdo nedává naději, stačí věřit svému úsudku a když víte, že je to to pravé, stojí za to skočit do toho po hlavě.
