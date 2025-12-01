Situace kolem výroku europoslankyně Kateřiny Konečné proti Petru Pavlovi se zamotává, i když sama politička mířila na hlavu státu.
V posledních dnech se opět do středu pozornosti dostala europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Na sociální síti X totiž publikovala dost kritizující příspěvek směřovaný k prezidentovi, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Veřejnost podle ní odmítá vidět tu skutečnou pravdu. Její ostrá slova vyvolala lavinu reakcí. Někteří lidé se s jejím názorem ztotožňují a souhlasí, ale jiní jí připomínají její vlastní minulost a tvrdí, že útok jí nevyšel.
Cesta z Nového Jičína do Bruselu
Kateřina Konečná přišla na svět 20. ledna 1981 v Novém Jičíně. Po maturitě na gymnáziu pokračovala ke studiu veřejné správy na Masarykově univerzitě. Získala bakalářský titul v oboru hospodářské politiky a správy, později vystudovala veřejnou správu i na Vysoké škole finanční a správní, kde získala titul inženýrky.
Do politiky vstoupila v roce 2002, kdy byla zvolena za poslankyni českého Parlamentu za Moravskoslezský kraj a stala se jednou z nejmladších poslankyň. Působila tam až do roku 2014, kdy přešla do kruhů evropské politiky. První mandát v Evropský parlament získala v květnu 2014 a od té doby ho několikrát obhájila. V říjnu 2021 se navíc stala předsedkyní KSČM a přebrala vedení po předchozím šéfovi. Ve Štrasburku i Bruselu se Konečná dlouhodobě angažuje v tématech veřejného zdraví, životního prostředí a ochrany spotřebitelů.
Je členkou výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví, v minulosti také zastávala pozice stínové ministryně životního prostředí v české politice. V portfoliu má i zdravotnické a sociální iniciativy. Podporuje třeba dostupnost zdravotních služeb, léků a zastává názory na ochranu práv pacientů. Spolupracuje s pacientskými organizacemi a angažuje se v regulacích léčiv i zdravotnických pomůcek. To by všechno bylo v pořádku, jenže zároveň je známá svými kritickými postoji a často nevybíravým vyjadřováním.
Poslední útok na hlavu státu
Konečná si častokrát nebere servítky, co se týče jejích výroků vůči jiným politikům. Když se rozhodla vyjádřit se směrem k prezidentovi Pavlovi, neváhala použít ani ostřejší slova. Pravděpodobně chtěla veřejně prezidenta vyzvat k nějaké reakci, ale příliš se jí to nepovedlo. „Víte, co je vrchol pokrytectví? Když dav na Národní zatleská autorovi těchto slov,“ napsala ve svém komentáři k oslavám 17. listopadu na Národní třídě, načež připomněla některé výroky z doby Pavlova členství v komunistické straně.
Víte, co je vrchol pokrytectví❓Když dav na Národní 👏zatleská autorovi těchto slov:— Kateřina Konečná (@Konecna_K) November 17, 2025
🔴“V současné době si nejvíce hrdosti zaslouží iniciativa, zodpovědnost a pružnost Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí, se kterou předkládají světu mírové návrhy všeho druhu, dále…
Velké podpory se ale nedočkala, útok se vesměs obrátil proti ní samotné, když se mnozí začali strefovat do jejího otce i jejího vlastního pokrytectví. „Vrchol pokrytectví je brát luxusní plat europoslance, a přitom škodit této zemi a EU tak, že vás za to chválí i Putin. Řeč je o vás,“ objevilo se v komentářích. Její návrat k polemice po nedávném neúspěchu KSČM ve volbách ukázal, že je připravena pokračovat v aktivní politice i přesto, že svůj post ve vedení strany dává k dispozici. Někteří lidé tvrdí, že jsou její výroky spíše taktikou a pokusem o zviditelnění než opravdovým apelem na morální principy.
