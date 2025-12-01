|

Kateřina Konečná se pustila do prezidenta Pavla: V komentářích ji ihned označili za pokrytce

 1. 12. 2025
Situace kolem výroku europoslankyně Kateřiny Konečné proti Petru Pavlovi se zamotává, i když sama politička mířila na hlavu státu.

V posledních dnech se opět do středu pozornosti dostala europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Na sociální síti X totiž publikovala dost kritizující příspěvek směřovaný k prezidentovi, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali. Veřejnost podle ní odmítá vidět tu skutečnou pravdu. Její ostrá slova vyvolala lavinu reakcí. Někteří lidé se s jejím názorem ztotožňují a souhlasí, ale jiní jí připomínají její vlastní minulost a tvrdí, že útok jí nevyšel.

Cesta z Nového Jičína do Bruselu

Kateřina Konečná přišla na svět 20. ledna 1981 v Novém Jičíně. Po maturitě na gymnáziu pokračovala ke studiu veřejné správy na Masarykově univerzitě. Získala bakalářský titul v oboru hospodářské politiky a správy, později vystudovala veřejnou správu i na Vysoké škole finanční a správní, kde získala titul inženýrky.

Do politiky vstoupila v roce 2002, kdy byla zvolena za poslankyni českého Parlamentu za Moravskoslezský kraj a stala se jednou z nejmladších poslankyň. Působila tam až do roku 2014, kdy přešla do kruhů evropské politiky. První mandát v Evropský parlament získala v květnu 2014 a od té doby ho několikrát obhájila. V říjnu 2021 se navíc stala předsedkyní KSČM a přebrala vedení po předchozím šéfovi. Ve Štrasburku i Bruselu se Konečná dlouhodobě angažuje v tématech veřejného zdraví, životního prostředí a ochrany spotřebitelů.

Je členkou výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví, v minulosti také zastávala pozice stínové ministryně životního prostředí v české politice. V portfoliu má i zdravotnické a sociální iniciativy. Podporuje třeba dostupnost zdravotních služeb, léků a zastává názory na ochranu práv pacientů. Spolupracuje s pacientskými organizacemi a angažuje se v regulacích léčiv i zdravotnických pomůcek. To by všechno bylo v pořádku, jenže zároveň je známá svými kritickými postoji a často nevybíravým vyjadřováním.

Poslední útok na hlavu státu

Konečná si častokrát nebere servítky, co se týče jejích výroků vůči jiným politikům. Když se rozhodla vyjádřit se směrem k prezidentovi Pavlovi, neváhala použít ani ostřejší slova. Pravděpodobně chtěla veřejně prezidenta vyzvat k nějaké reakci, ale příliš se jí to nepovedlo. „Víte, co je vrchol pokrytectví? Když dav na Národní zatleská autorovi těchto slov,“ napsala ve svém komentáři k oslavám 17. listopadu na Národní třídě, načež připomněla některé výroky z doby Pavlova členství v komunistické straně.

Velké podpory se ale nedočkala, útok se vesměs obrátil proti ní samotné, když se mnozí začali strefovat do jejího otce i jejího vlastního pokrytectví. „Vrchol pokrytectví je brát luxusní plat europoslance, a přitom škodit této zemi a EU tak, že vás za to chválí i Putin. Řeč je o vás,“ objevilo se v komentářích. Její návrat k polemice po nedávném neúspěchu KSČM ve volbách ukázal, že je připravena pokračovat v aktivní politice i přesto, že svůj post ve vedení strany dává k dispozici. Někteří lidé tvrdí, že jsou její výroky spíše taktikou a pokusem o zviditelnění než opravdovým apelem na morální principy.

