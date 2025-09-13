Jiří Suchý věděl, že se v Semaforu najdou se tací, kteří spolupracují s StB. Nečekal však, že to budou i nejbližší kolegové a kamarádi.
Hudebník a jeden ze zakladatelů divadla Semafor Jiří Suchý toho za svůj život prožil hodně, vždy ale stál pevně na nohou připravený se poprat se vším, co mu osud přinese. Zvládl smrt syna a manželky, svého kolegy a přítele Jiřího Šlitra, popasoval se i se zákazem režimu. Když už se zdálo, že všechny rány osudu má vybrané, zjistil po letech, kolik jeho blízkých kolegů z jeviště spolupracovala s StB. Na tu zradu nikdy nezapomene, jak jsme se dozvěděli v redakci Osobnosti.cz.
Ztratil spoustu blízkých
Život Jiřího Suchého rozhodně nepatří mezi pohádkové příběhy. Musel čelit mnoha těžkým chvílím. Když v roce 1959 založil se svým kamarádem Jiřím Šlitrem divadlo Semafor, netušil ještě, že zde společně budou působit „pouhých“ 10 let. Jeho nejbližší parťák zemřel v roce 1969 za nevyjasněných okolností ve svém ateliéru.
Ještě o pár let dříve prožil ztrátu syna i manželky. S výtvarnicí Bělou Suchou měl dva syny, první zemřel krátce po porodu. Další rána pak přišla v podobě vážné nemoci jeho manželky, které bohužel podlehla. „Jednoho dne bylo Bělině čím dál tím hůře, tak šla raději do nemocnice na rozbor krve. Měla strach, že to dopadne blbě, a měla pravdu. Byla to leukémie,“ vzpomínal smutně Suchý v rozhovoru pro Prima Ženy.
Zrada od kolegů
Státní bezpečnost za doby normalizace se chtěla dostat do každého souboru, jehož tvorba naznačovala odlišné smýšlení a nabádání ostatních k činnostem proti režimu. Semafor byl na seznamu také, Suchý podepsal petici „Dva tisíce slov“, čímž bylo jasné, že zákaz vystupování na televizních obrazovkách i v divadle na sebe nenechá dlouho čekat. Mohl hrát, ale jen pod přísným dohledem. Snažil se soubor přemisťovat, aby neměl pevné publikum.
Jenže StB měla prsty všude. Až po roce 1989 se Suchý dozvěděl, kdo všechno s StB spolupracoval. Spousta jeho „věrných“ kolegů, od nichž by zradu nikdy nečekal. Josef Dvořák, vystupující pod krycím jménem „Komik“, Pavel Fiala, který dokonce nějakou dobu u Suchého bydlel, a bohužel také Jiří Císler. Ten byl pro Suchého největším šokem.
