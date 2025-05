Denisa Nesvačilová oplakává smrt svého „největšího životního parťáka“. Oporou je pro ni přítel

Herečka Denisa Nesvačilová právě prochází smutkem kvůli milovanému mazlíčkovi, který ji opustil. Zachránila ho z útulku a byli nerozlučnou dvojkou deset let.

Denisa Nesvačilová prožívá jedno z nejtěžších období svého života. Herečku, kterou mohou diváci momentálně vídat v seriálu ZOO, zasáhla hluboká ztráta. Na svých sociálních sítích se podělila o vzpomínku na svého pejska, s nímž byli parťáci přes deset let, jak jsme si na Osobnosti.cz také všimli. Na novou situaci se učí zvykat, naštěstí má po svém boku přítele, který je jí v těžkých chvílích velkou oporou.

Vzala si ho z útulku

Denisa Nesvačilová právě prožívá těžké chvíle. Opustil ji totiž její věrný pejsek Čestmír. „Moje největší životní láska, opora a parťák. Nejvtipnější, nejlepší a nejhodnější pes, jakého kdo kdy viděl. Mám zlomené srdce, ale jsem neskutečně vděčná za těch deset let s tebou, lásko. Nikdy na tebe nezapomeneme,“ rozloučila se na svém instagramu s milovaným pejskem a připojila sérii fotografií.

Před lety ho zachránila z útulku a stali se nerozlučnou dvojkou. S jeho ztrátou se vyrovnává jen těžko, protože jejich pouto bylo nenahraditelné. Proto zatím ani neuvažuje, že by si za něj pořídila rychle náhradu, jak to dělají někteří lidé po ztrátě mazlíčka. „Je to fakt čerstvý. Byl to můj největší životní parťák. Ve spoustě životních situací jsem se k němu přimkla jako k dítěti, a teď je pryč. Snažíme se si na to zvyknout,“ řekla v rozhovoru pro Extra.

Oporou jí je přítel Michal

Velkou oporu je v těžkých chvílích herečce její partner, právník Michal, kterého poprvé představila veřejnosti loni na filmovém festivalu v Karlových Varech. Spekulovalo se, že tím chtěla jen provokovat svého bývalého přítele, scenáristu Petra Kolečka, s nímž si prožila divoký románek. To se však rozhodně nepotvrdilo.

Michal je stále po jejím boku a Denisa už naznačila, že by se nebránila ani založení rodiny. „Astronomicky tě miluju, Miško. Děkuju za každej náš den, za nekonečnej smích a bláznivý nápady. I za tu bezbřehou trpělivost, co se mnou máš,“ vyznala mu v první jarní den lásku a podělila se o fotografii, na které si pár dává vášnivý polibek. Zdá se tak, že navzdory těžkým životním chvílím jejich láska jen kvete.

Zdroj: Autorský text, Extra, Instagram – Denisa Nesvačilová