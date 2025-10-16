Kdo by neznal Julie Lescaut. Legendární francouzská komisařka přinesla své představitelce život v luxusu.
Pamatujete si ještě na seriál Julie Lescaut? My v redakci Osobnosti.cz ano. Na televizních obrazovkách běžel dlouhých 22 let a zapsal se do dějin detektivních televizních seriálů. Ovšem bez jeho představitelky Véronique Genest bychom si ho sotva dokázali tak oblíbit. Co dělá hlavní hvězda dnes?
Přijetí nabídky zvažovala
Věřili byste vůbec tomu, že když Véronique Genest obdržela nabídku na ztvárnění hlavní postavy v televizním detektivním seriálu Julie Lescaut, byla na vážkách? Nakonec kývla a dobře udělala. Seriál se stal natolik úspěšným, že bylo odvysíláno neuvěřitelných 22 řad, natáčel se v letech 1992–2014. Pojednává o komisařce Julii Lescaut, jež je šéfkou policejního komisařství na předměstí Paříže v Clairieres. Je svobodnou matkou dvou dcer a musí tak řešit nejen složité policejní případy, ale i svůj osobní život, který je mnohdy náročnější než její práce.
Seriál ve Francii zaznamenal obrovský úspěch. V 90. letech ho sledovalo více jak 10 miliónů diváků, rekord 12,3 miliónu diváků padl v dubnu 1995. Jinak tomu nebylo ani u nás v Česku. Televize Prima a TV Nova odvysílaly v letech 2007–2014 deset řad. Přijetí této nabídky Véronique Genest zcela změnilo život.
Co dělá herečka dnes?
Stoupající popularita seriálu samozřejmě přinesla s každou další řadou i výrazně vyšší honoráře. Herečka sama přiznala, že za jednu epizodu dostala zaplaceno až 5 milionů korun. Seriál jí přinesl nejen popularitu, ale také luxus, o němž mohla dříve jenom snít. Role Julie Lescaut jí vynesla honosný dům v Paříži a v přístavu Calvi na Korsice.
Dnes si herečka ve svých 69 letech užívá především rodinu a klid. Je provdaná za lékaře Meyera Bokobzu, který si dříve přivydělával u filmu a později se stal producentem. Společně mají syna Sama. Manželé mají také společnou vášeň. Milují motorky, a právě ty si v důchodu užívají nejvíce. Společně pravidelně vyjíždí na těžkých strojích a nechávají se unášet okolními scenériemi.
