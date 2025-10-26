Pavel Liška zesměšnil dětinskou obhajobu Filipa Turka. Virálním videem pobavil sledující

Filip Turek obhajuje své kontroverzní výroky na sociálních sítích tím, že je nepsal on, ale lidé, kterým jen tak půjčil svůj mobil. Jeho výmluvě se vysmál herec Pavel Liška.
Sice už máme po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny, ale reakce některých českých osobností na současnou politickou situaci neustává. Nic totiž neskončilo, teprve všechno začíná. Nyní je velkým tématem sestavení nové vlády. Jména, která by se měla ujmout vedení některých rezortů, však nejsou mnohým po chuti. O rozvíření vln se opět postaral Motorista Filip Turek. K jeho osobě se prostřednictvím videa, které nám na Osobnosti.cz neuniklo, vyjádřil i herec Pavel Liška.
Kontroverzní výroky Filipa Turka
Není to tak dávno, co jméno Filip Turek bylo častým předmětem mnoha titulků kvůli jeho rychlé jízdě na dálnici D5. Nyní se postaral o další kauzu. Po úspěchu v parlamentních volbách je jeho osoba zvažována na post ministra zahraničí. Jenže jeho pozice je nyní v ohrožení kvůli nepatřičným výrokům z minulosti.
Deník N totiž zveřejnil archivované a dnes už smazané příspěvky Filipa Turka na sociálních sítích. Rasistické, homofobní a jiné kontroverzní příspěvky se mu možná stanou osudnými. Hájení činů Mussoliniho a Hitlera, zlehčování žhářského útoku na malou Natálku ve Vítkově nebo považování vražd muslimů na Novém Zélandu za „úklid“. Situace je vážná, ale na bizarnosti jí dodává Turkova obhajoba. Té se teď veřejně vysmívá herec Pavel Liška.
Liška se mu vysmál
Turek totiž už před časem, kdy se objevily některé nepříliš vhodné příspěvky z jeho sítí, uvedl, že je vlastně nesdílel on. V internetovém pořadu Xaver Live pro své jednání uvedl dětinskou výmluvu: „Pravidelně chodím do hospody, kde je mnoho lidí, které si nepamatuji jménem, a těm půjčím svůj telefon, aby na můj twitter mohli napsat úplně, co chtějí, a na jejich jména si nevzpomínám.“
Jeden z našich předních herců Pavel Liška se neudržel a musel na jeho směšný výrok reagovat. Naoko se Motoristy zastával a ironii v jeho příspěvku někteří nepochopili. „Filipe, drž se. Věřím ti… Stejně tak nechápu, jak někdo nemůže chápat – prostě taky přijdu do hospody a dělám to jako už dlouho, přijdu do hospody a nechám kolovat svůj mobil a kluci, kámoši si každej napíše, co chce, na moje sítě. A je to takovej prostě otisk okamžiku, hezká vzpomínka. A pak třeba když jsem doma sám, nudím se a kakám, tak si vezmu mobil a dívám se na svoje sítě a říkám si: ,Ty jo, kdo tohle napsal, tuhle kravinu,‘“ zmiňuje herec ve svém videu na sociálních sítích.
Zdroj: Autorský text, Facebook Pavla Lišky, Youtube kanál Xaver Live