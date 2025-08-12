Hynek Čermák už pár měsíců tvoří pár se svou novou partnerkou. Jmenuje se také Veronika a je ještě mladší než ta první.
Hynek Čermák teprve nedávno se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou veřejně oznámili, že jejich manželství je u konce, když se vzápětí herec objevil po boku nové mladičké ženy, jejíž totožnost se snažil nějakou chvíli tajit. Jak jsme si však v naší redakci Osobnosti.cz všimli, nakonec ji přece jen představil. Je ještě mladší než jeho exmanželka a nese stejné jméno.
Mladší Veronika
Asi před dvěma měsíci sdílel herec Hynek Čermák černobílou fotografii na svém Instagramu, kde veřejnosti představil svou novou přítelkyni. „Zdá se, že vás tahle holka zajímá?! Nedivím se! A abych ukončil spekulace a urážky, které nám chodí! A kterých si nesmírně vážíme, tak vám ji představím. npor. Ing. Veronika Šmídová,“ uvedl k fotografii, kterou pořídil sám herec.
Veronika všechny zaujala svou přirozenou krásou a nenašel se snad komentář, který by nové dvojici nepogratuloval a nepřál štěstí. Nicméně hercovi fanoušci si také nemohli nevšimnout určité podoby s jeho bývalou manželkou Veronikou Čermák Mackovou. Obě nesou stejné jméno, obě jsou oproti Čermákovi o dost mladší a působí jako sestry. „Nová“ Veronika je však ještě o pár let mladší, s Čermákem ji dělí 25 let.
Nicméně herec se už několikrát vyjádřil, že si záměrně mladší partnerky nehledá. Když se zkrátka zamiluje, tak se zamiluje, nezáleží mu, kolik je jeho lásce let. Jak sám řekl, není ani první, ani poslední, komu se něco takového stalo. A jak se zdá, je to oboustranné. Veronika evidentně Čermákův věk nijak neřeší, lásce se nedá poručit. Jak je to však s jejím manželstvím, to není známo. Na sociálních sítích jsou stále zveřejněny fotografie z její svatby z roku 2022, od té doby používala příjmení Tušlová, nicméně Čermák ji představil jako Šmídovou.
Rozvod po 10 letech
Začátkem roku oznámili Čermákovi, že se po necelých 10 letech rozvádějí. Oba zveřejnili dojemné prohlášení, které značí to, že k žádným křivdám nedošlo a partneři se na konci manželství společně domluvili. Láska zřejmě vyprchala a z manželů se stali přátelé. „Deset let, za které jsme vděční! Když se partnerství přetaví do přátelství. Když se dva lidi shodnou, že jejich společná cesta se naplnila a každý si teď najde tu svou. Když otevřenost, upřímnost a úcta vyhraje nad lží, vztekem a podlostí,“ napsala Veronika Čermák Macková na svém Instagramu ke společné fotografii s dnes už bývalým manželem. Zdali i ona už našla novou lásku, to zatím není známo.
