Antonín Panenka o životě v důchodu: „K bývalým fotbalovým reprezentantům je důchodový systém nespravedlivý“

Antonín Panenka se snaží pomáhat bývalým fotbalovým reprezentantům v důchodu. Sám už je penzista a ví, že to není žádná sláva.

Antonín Panenka, bývalý fotbalový reprezentant České republiky, loni v prosinci oslavil 76. narozeniny, žije ve starobním důchodu více jak 10 let. S důchodovým systémem však není příliš spokojen. Na Osobnosti.cz jsme zjišťovali, jak tráví svůj zasloužený odpočinek.

Stále se věnuje sportu

Antonín Panenka se věnuje sportu už neuvěřitelných 60 let, od chvíle, kdy mu bylo 10 let a začal kopat za žáky bývalé pražské TJ Spartak. Dnes je předsedou Nadace fotbalových internacionálů sdružující hráče, kteří hráli za národní tým. Organizaci založil v roce 1993 František Chvalovský, tehdejší předseda fotbalového svazu, za účelem starat se o reprezentanty i po skončení kariéry, v důchodu, kdy jim skromné penze sotva stačí na pokrytí základních životních potřeb.

O životě v důchodu dnes už může mluvit i samotný Antonín Panenka, který se na téma důchodového systému nerozpovídal příliš v superlativech. Je podle něj nespravedlivý. „Olympionici, kteří získali nějakou medaili, dostávají od olympijského výboru pravidelně dvakrát do roka slušnou finanční injekci. Fotbalisté, co hrávali v nároďáku, pro naši zemi vybojovali historický titul mistrů Evropy, nedostávají vůbec nic. Nikdo si na ně ani nevzpomene,“ uvedl Panenka pro CNN iPrima News.

„Někteří starší, bývalí reprezentanti nemají ani na léky, na nájmy, na základní životní potřeby. Když to řeknu naplno, žijí z ruky do huby. Je to hodně smutné,“ pokračoval. Proto se také stal součástí jediné instituce, která bývalým fotbalovým reprezentantům v důchodu pomáhá. „Přispíváme jim na léky, na pobyty v LDN, operace, lékaře, lázně. Děláme, co můžeme, sháníme peníze, kde se dá.“ V důchodu vidí jen jedno pozitivum, že má MHD zadarmo.

Stále je v dobré kondici

Panenka se však nechce užírat nastavením českého důchodového systému, vysedávat jen doma a zanevřít na život. Snaží se pomáhat a také se stále udržovat v dobré kondici, což se mu daří a pomáhá mu to neklesat na mysli. Rád se obklopuje lidmi, zůstává i nadále společenským, což dokazuje i jeho přítomnost na nedávném slavnostním otevření baru Zlatý strom.

„Nějaký věk už mám, ale je pravda, že svým způsobem jsem pořád malé dítě, protože mi ten sport přináší radost a potěšení. Jsem rád, že jsem mezi mladými lidmi a stále mohu vystoupit na fotbalové, tenisové i golfové hřiště. Možná díky tomu se udržuji v dobré kondici. Jsem rád, že jsem obklopený mladými lidmi, člověk pak tak rychle nestárne, doufám,“ uvedl Panenka v rozhovoru pro eXtra.

Sport byl vždy Panenkovým životem, ať už je v důchodu, nebo ne, navíc mu poskytuje příležitosti, jak se setkávat s přáteli i novými lidmi. Nevěnuje se pouze fotbalu, hraje i golf nebo tenis. V důchodu se tedy skutečně nenudí. „Moje žena říká, že mám méně času, než když jsem byl aktivní sportovec. Ale je pravda, že jiné povinnosti nemám, takže se tomu můžu více věnovat,“ uvádí s úsměvem pro ČeskéDůchody.

