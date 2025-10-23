Richard Krajčo a jeho manželka Karin si užívají společnou dovolenou v Ománu. Jedna ze sdílených fotografií potěšila zvláště mužskou část fanoušků.
Jak jsi si v redakci Osobnosti.cz všimli, zpěvák a frontman kapely Kryštof Richard Krajčo a jeho manželka Karin vyrazili na dovolenou do Ománu. O tom, jak probíhá jejich výlet, se samozřejmě nezapomněli podělit se svými fanoušky a sdíleli několik fotografií z cest na svých sociálních sítích. Jeden ze snímků však zaujal nejvíce.
Stále šťastní a zamilovaní
Z fotografií je na první pohled patrné, že ti dva se stále milují jako na začátku jejich vztahu. Muzikant a spisovatelka se brali v roce 2017, ale zdá se, že jejich vztah s každým rokem sílí a oni jsou ještě více zamilovaní než kdysi. Přestože mají oba spoustu práce, jakmile mají volnou chvíli, tráví ji společně. Tentokrát se rozhodli utéct za teplem do Ománu.
Nastal čas si trochu odpočinout, poznat další kus světa, a hlavně být spolu. „Tentokrát jsme vytáhli auto z garáže a míříme na pár dní do Ománu,“ napsal na svém Instagramu zpěvák. Podle sdílených fotografií je patrné, že si dovolenou náramně užívají. Dokonce se podělili i o některé momenty, které spíše připomínají, že vyrazili někam do českého kempu než za mořem.
Relax ve vaně
Přestože je radost prohlížet si všechny sdílené snímky, jeden přece jen zaujal fanoušky této dvojice nejvíce. Můžete na něm vidět nahou Karin, jak si užívá relax v napuštěné vaně s pěnou a všude kolem se povalují křupky. To ale patrně nebyl záměr. Pohoda s pytlíkem křupek se asi trochu zvrtla a všechny popadaly do vody.
Vytvořily ale skvělou kulisu pro zachycení krásné momentky, která nabízí nejen vtipný okamžik, ale také krásnou Karin ve vaně, kde je spousta prostoru pro fantazii mnoha mužů. Jak je vidět, manželé si ze sebe umí udělat legraci a nebojí se sdílet své životní eskapády se svými příznivci.
Zdroj: Autorský text, Instagram Karin Krajčo Babinské, Instagram Richarda Krajča