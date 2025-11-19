Karlos „Terminátor“ Vémola promluvil o svém synovi Arniem, který po odstranění zúženého močovodu znovu ožil energií.
Karlos Vémola (40) nedávno sdílel radostnou zprávu. Jeho šestiměsíční syn Arnie, který 17. října podstoupil náročný chirurgický zákrok, se zotavuje lépe, než všichni čekali. Lékaři ho museli operovat kvůli zúženému spojení mezi močovodem a ledvinovou pánvičkou, protože mu to způsobovalo potíže s odtokem moči. Operace, která byla kvůli zdravotním komplikacím několikrát odložena, se nakonec povedla a rodina cítí obří úlevu, jak jsme v redakci Osobnosti.cz zaregistrovali.
Co operace obnášela
„Malej je skvělej, má skvělé jméno, je to bojovník, je po operaci jak vyměněný,“ řekl Vémola v rozhovoru pro Super. Podle informací, které sdílela Lela Vémola na sociálních sítích, se jednalo o výkon, při kterém se odstraní zúžené místo mezi ledvinovou pánvičkou a močovodem, tzv. pyeloplastiku. Při tomto zákroku se přechodové místo vyřízne a po úpravě se znovu spojuje, aby mohla moč volně odtékat. Často se po operaci zavádí dočasný „stent“, jenž pomáhá udržet drenáž během hojení. U dětí trvá hospitalizace asi 5–7 dní, stent se pak odstraní po několika týdnech.
Močovod je trubice, která odvádí moč z ledviny do močového měchýře. Pokud je jeho propojení s ledvinou zúžené, moč nemůže volně odtékat, což vede k jejímu hromadění, rozšíření ledvinové pánvičky a potenciálnímu poškození ledviny, uvádí Healthline. U malého Arnieho šlo o vrozený problém, chlapeček byl s maminkou opakovaně v nemocnici, protože mu stav způsoboval potíže. Pokud by zúžení odstraněno nebylo, hrozila by ztráta funkce ledviny, opakované infekce nebo další komplikace.
Jak Arnie žije teď a co očekávat dál
Podle Vémoly je jeho syn zase plný energie a rodina cítí úlevu. Zvláště pro partnerku Lelu to byla těžká doba. Jak připomněl i sám Vémola, trávila kvůli tomu hodně času po nemocnicích. S úsměvem však zmiňuje i moment, kdy musel sám pohlídat Arnieho a sourozence, když Lela odjela na koncert. „Náročné to bylo, ale zvládl jsem to,“ říká pyšný otec.
Vémola zároveň vyzdvihuje úroveň zdravotní péče v Česku: „Měli jsme skvělého doktora… často si neuvědomujeme, jaký máme v Čechách skvělý servis.“ Přiznává, že výsledek operace ukáže až čas, ale věří, že jejich syn se vrátí ke zdravému životu bez omezení.
Tvrdý zápasník s citlivou duší
Karlos Vémola a jeho partnerka Lela tvoří sledovaný pár. Vémola, známý svou tvrdostí v kleci, působí v osobním životě překvapivě rodinně a citlivě, což je vidět hlavně od chvíle, kdy spolu s Lelou vychovávají děti a řeší i náročné zdravotní situace. Lela, bývalá modelka a influencerka, stojí po jeho boku i v těch nejtěžších momentech a podle lidí z jejich okolí je právě ona tím stabilním prvkem celé rodiny. Oba navíc otevřeně mluví o tom, že rodinné zázemí je pro ně zásadní.
