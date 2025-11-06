Zpěvák Karel Gott měl celkem čtyři dcery. Druhorozená Lucie je skromná a žije normální život s manželem a dětmi v ústraní.
Zpěvák Karel Gott za svůj život zplodil čtyři dcery. První dvě se svými fanynkami, o nichž ani neměl tušení, že jsou těhotné, dokud mu nezavolaly, že rodí nebo mají těsně před porodem, druhé dvě se svou manželkou Ivanou Gottovou. Přestože mají dcery stejného tatínka, nemohou být už více rozdílné, jak jsme si v redakci Osobnosti.cz všimli. Nejméně se toho ví o druhorozené Lucii. Žije skromně a vykonává běžné zaměstnání.
Telefonát 2 měsíce před porodem
Stejně jako u Gottovy první dcery Dominiky, ani u druhorozené neměl zpěvák tušení, že je žena jménem Iveta Kolářová, s níž strávil noc, těhotná. Až dva měsíce před porodem obdržel telefonát, že bude mít dceru a bude se jmenovat Lucie. Gott si přišel zrazený, už podruhé. Nikdy však své dcery nezavrhl. Finančně podporoval je i jejich maminky.
Žije skromně a v ústraní
O Lucii se ví jen málo. Je dobře známo, že na rozdíl od své starší sestry Dominiky neprahne po zájmu médií a chce žít normální život se svou rodinou. Lucie je podruhé vdaná. Poprvé to bylo za kuchaře Jana Kovaříka. V roce 2008 byla svatba a jako dar dostali od nevěstina tatínka byt v pražských Košířích. Z manželství vzešli dva synové, Vojtěch a Jan. Po 12 letech se jejich rodiče rozvedli.
Nyní Lucie žije s manželem Lukášem Valčíkem, s nímž má svého třetího syna, jehož jméno Lucie nikdy neuvedla. Svou rodinu chce držet co nejdále od světa showbyznysu. Poslední informace o jejím zaměstnání byla, že pracuje jako prodavačka v obchodě s oblečením.
Vztah s Ivanou Gottovou
Lucie si svou skromností a dobrým srdcem získala nejen fanoušky jejího zesnulého tatínka, ale také vdovu Ivanu Gottovou, s níž má velmi vřelý vztah. Nedávno však vyvrátila informaci, která se už nějakou dobu šíří médii, že by měla od Gottové každý měsíc dostávat štědrý finanční příspěvek ve výši 15 000 korun pro ni a dalších 7 000 pro její děti. „Nevím, kde k tomu kdo přišel, ale jednou provždy to není pravda… Někdo by se toho mohl chytit a zneužívat nás,“ uvedla v rozhovoru pro Blesk Lucie.
