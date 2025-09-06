František Ringo Čech rozdmýchal téma důchody. Výše jeho penze mu přijde směšně nízká. Na to reagoval ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
František Ringo Čech v červenci letošního roku oslavil 82. narozeniny. Již několik let je tento malíř, hudebník a bývalý politik v zaslouženém důchodu, o výši své penze však hovoří v tom smyslu, že mu stačí tak na jízdu tramvají, jak jsme na Osobnosti.cz zaznamenali. Bez dalších příjmů by jen s penzí nevyžil. Neví, jak to dělají ostatní.
Nestačil by mu ani na týden
František Ringo Čech se již v mnoha rozhovorech nechal slyšet, že výše jeho starobního důchodu by mu nevystačila ani na týden. Vypočítaná měsíční částka mu přijde směšná a s humorem jemu vlastním pro CNNPrimaNews komentoval, že důchod utratí za jízdy tramvají. Je vděčný, že na penzi nemusí být závislý a dokáže si stále ještě vydělat nějaké peníze bokem, které mu zajišťují důstojné stáří. „I když na chalupě, s tím, co má moje paní a já, bychom možná vyžili,“ zamyslel se pro web České důchody.
Netuší však, jak to dělají jiní důchodci, kteří žádný příjem mimo důchod nemají. S nadsázkou také připomněl, že náhle stoupl prodej psích granulí. Někteří důchodci zřejmě řeší finanční krizi tímto způsobem. Sám to prý sice nezkoušel, ale ve svém okolí má lidi, kteří tvrdí, že tato strava není zase tak špatná. Bylo jasné, že po takovém výroku na sebe reakce nenechají dlouho čekat. Na sociální síti X se bez servítek ozval ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
Nejen, že nepodepsal Antichartu, ale očividně ani žádný produkt na zajištění na stáří. 🙈 Doporučení pro mladou generaci. Nebuďte jako Ringo, myslete na svoji budoucnost. 😉 pic.twitter.com/eGKUgBcwfD— Lukáš Vlček 🇨🇿 (@MinistrVlcek) November 10, 2024
„Nejen, že nepodepsal Antichartu, ale očividně ani žádný produkt na zajištění na stáří. Doporučení pro mladou generaci: Nebuďte jako Ringo, myslete na svoji budoucnost,“ napsal Vlček. Samozřejmě i tento post si vysloužil mnoho komentářů, kde jedni podporovali postoj Vlčka, druzí zase Ringo Čecha. „Promiňte, ale ten text není o tom, že není zabezpečený, ale o tom, že důchod ho nezabezpečuje. Chce to chápat význam řečeného,“ zněl jeden z komentářů. „Ringo Čech je tak blbej, že neví, že MHD má v Praze už nejmíň deset let zadarmo,“ vyjádřil se nevybíravě další.
Důchodový systém je velké téma
Ať už s Ringem souhlasíte, či nikoli, jedno je jisté. Důchodový systém je jedním z největších témat v České republice a bez systémových změn budou mít penzisté problém udržet si svůj životní standard, dokonce možná i pokrýt základní lidské potřeby. V produktivním věku je nesmírně důležité myslet na budoucnost a zajímat se o výhody spoření, investic a jiných forem zajištění důstojného stáří.
