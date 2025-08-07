Před kamerou silné postavy, v soukromí tichý pozorovatel. Radim Fiala si svou popularitu nevynucuje okázalými výstupy. Mluví málo, ale když už, stojí to za to.
Charismatický herec Radim Fiala, známý především díky roli doktora Hanáka v seriálu Ordinace v růžové zahradě, patří k těm osobnostem, které si pečlivě hlídají, co ze svého soukromí pustí ven. A že toho není mnoho. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, co se ví o jeho rodině. O svých dvou synech mluví s hrdostí, ale zároveň s opatrností. Ostatně jako o zbytku příbuzenstva.
Neznámá tvář známého herce
Radim Fiala začal už v sedmi letech chodit do souboru Pírko, na což s láskou vzpomíná, a pokračoval na konzervatoři a na JAMU. Hrál v Divadle Husa na provázku, než se ve svých 35 letech přestěhoval do Prahy. Zahrál si třeba v Tmavomodrém světě, Rodinných poutech nebo Četnických humoreskách, ale většina lidí ho zná z Ordinace v růžové zahradě. Role v seriálu mu podle vlastních slov změnila život, ne však pouze pozitivně. Ordinace mu vzala soukromí.
Fiala se ale nenechává strhnout slávou ani zájmem veřejnosti. Dává přednost klidu, práci a rodinným hodnotám. Radimu Fialovi jsou vlastní hodnoty jako pokora, lidskost a osobní zodpovědnost. Jeho výroky často působí jako citáty z dobré knihy. „Život je krátký, tak proč bychom měli pít blbé víno,“ řekl s nadsázkou v rozhovoru pro Aha!. Svěřil se také, že má dva syny, oba školou povinné. A k čemu je vede? „Zatím, aby správně psali měkké a tvrdé i/y a dokázali se dopočítat správného výsledku. A jak říkal můj dědínek Svaťa – kdo neděkuje, příště nic nedostane!“
O své manželce moc nemluví. Takže co ještě prozradil Fiala o své rodině? Velká část jeho příbuzenstva je na Moravě, ale část rodiny má dokonce v Jižní Africe, kam emigrovala jeho teta v roce 1969, jak se svěřil pro ČeskýRozhlas. Původně měla odjet i jeho maminka s jeho biologickým otcem, ale nakonec shodou okolností zůstala v Čechách. Jeho rodiče jsou rozvedení.
Morava v srdci a nohy pevně na zemi
Fiala nezastírá svou hrdost na původ. Narodil se na Moravě, v Bohunicích, ale pamatuje prý dobu, kde tam místo paneláků byly zelené louky. Nikdy se netajil tím, že mezi Prahou a regiony cítí rozdíl, i když se dokázal přizpůsobit životu na obou místech. Regionální identita pro něj není póza, ale přirozená součást jeho vnímání světa. V rozhovorech opakovaně zdůrazňuje důležitost hodnot, jako je čest, pravdomluvnost, úcta k předkům i ochota nechat některé věci za sebou.
Právě tato kombinace činí z Fialy osobnost, která si nepotřebuje nic dokazovat. A možná právě proto má jeho slova váhu. Radim Fiala možná neplní titulky bulváru každý týden, ale jeho vliv na publikum i kolegy nelze přehlédnout. Svou kariéru staví na pevných hodnotách, ne na skandálech.
Zdroj: Autorský text, Wikipedie, MyCastHonzyŠnejdara, Aha!, ČeskýRozhlas