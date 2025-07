Karel Kašák a Kateřina Bláhová jsou oficiálním párem. První dny vztahu pro ně byly skutečně pohádkové. Jeho tehdejší přítelkyně však v té době zažívala pocity strachu.

Moderátor a reportér Karel Kašák zažívá jedno z nejkrásnějších období ve svém životě. Je totiž čerstvě zamilovaný a vznáší se jako na obláčku. Jeho vyvolenou je krásná herečka, která byla spojována i s údajným vztahem s hercem Jiřím Krampolem. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jak to se začátkem jejich vztahu vlastně bylo.

Svět venku je nezajímal

Moderátor Karel Kašák nevěřil svým uším, když slyšel, že je po něm vyhlášeno pátrání a je na seznamu hledaných osob. Dva dny o něm nikdo nevěděl, jeho tehdejší přítelkyně už byla strachy bez sebe, proto kontaktovala policii. Když se Kašák dozvěděl, že jej všichni hledají, sám se přihlásil. Kašák přitom nebyl držen únosci někde ve sklepení, ale trávil čas se svou novou láskou.

Svět tam venku je nezajímal, užívali si jeden druhého a natolik se nechali pohltit, že je ani nenapadlo, že by je mohly hledat jejich rodiny. Kašák měl vybitý mobil, pařil a vyspával a věnoval se své nové partnerce, Kateřině Bláhové. Tu můžete znát například ze seriálů Modrý kód, V.I.P. vraždy, Doktoři z Počátků nebo Vyprávěj. Když se blízcí a veřejnost dozvěděli, co bylo důvodem Kašákova zmizení, spustilo to vlnu negativních reakcí.

Začátek vztahu to však nijak nenarušilo, pár to vzal skutečně hopem a už spolu dokonce i bydlí. Ale podle jejich vyprávění po sobě pokukovali už delší dobu, moc dobře o sobě věděli a viselo něco ve vzduchu. Rozseklo se to až na festivalu Rock For People, kde si konečně mohli popovídat a zjistili, že pro sebe mají slabost. Kašák opustil svou tehdejší přítelkyni a skočil do nového vztahu s Bláhovou. Naposledy se bok po boku objevili na karlovarském filmovém festivalu.

Co na to Kašákova bývalá přítelkyně

Bývalá přítelkyně Karla Kašáka Kateřina Teplá byla v šoku, když zjistila, co stojí za jeho zmizením. Plánovala s ním budoucnost, a přestože měli problémy jako jiné další páry, nenapadlo ji, že by mohl utéct k jiné ženě, a ještě ke všemu takovým způsobem. Skutečně se bála o jeho život, protože jeho poslední zprávou bylo, že mu není příliš dobře, ale jede za ní domů.

„Můj partner mi v neděli v 17:11 do telefonu řekl, že jede za mnou a jedeme naším novým autem, které jsme měli týden, nakupovat kuchyňskou linku do našeho nového společného bytu. Dva dny se pak neozval. Jestli jsem z toho měla usoudit, že je někde na párty nebo u milenky, asi žiju v jiném světě. Svíjela jsem se a nespala celou noc strachem, že se mu něco stalo. Když se našel, šel ke mně a chtěl vše urovnat. A to je jen část toho, abych si sama před sebou obhájila své vyhlášené pátrání a naprosto s údivem odpověděla na bulvární rozhovory,“ zní jen část z Kateřinina příspěvku na jejím Instagramu.

Bláhová byla Krampolovou múzou

Kateřina Bláhová se však stala známou nejen díky své herecké kariéře, ale také údajnému vztahu s hercem Jiřím Krampolem. Jeden čas se jí dokonce přezdívalo „Krampolova múza“, přitom celý ten mediální shon byl podle Bláhové zbytečně vykonstruovaný. Dle jejích slov se rozhodně nejednalo o žádný milostný vztah.

„Já Jiříka pravidelně navštěvuju, celá moje rodina. On zná mého dědečka, jsou stejně staří. Táta mu vozí nákupy… Takže to je spíš taková rodina. To velký haló, co se kolem toho udělalo… Utrpěla hodně moje psychika a utrpěla poměrně dost i moje práce,“ uvedla rozhořčeně Bláhová pro Blesk. Hon na Bláhovou kvůli údajnému vztahu s Krampolem trval dlouhé dva roky, herečka přiznává, že to pro ni bylo jedno z nejhorších období, které musela dokonce řešit terapiemi.

Zdroj: Autorský text, Blesk, Instagram Kateřiny Teplé, Expres, AhaOnline