Helena Vondráčková se stydí za svou švagrovou. Údajně brzdí vyplacení honorářů zahraničním textařům písně Dlouhá noc.
Helena Vondráčková se nachází uprostřed dalšího sporu. Zpěvačka a její manažer a manžel v jedné osobě Martin Michal tvrdí, že německá a polská verze jejího hitu Dlouhá noc způsobila problémy týkající se honorářů německých a polských autorů textů písně, jak jsme na Osobnosti.cz zaregistrovali. Ti prý nedostávají žádné peníze z vysílání hitu.
Spory kolem hitu Dlouhá noc
Dlouhá noc je jednou z nejslavnějších písní Heleny Vondráčkové vydaná na albu Vodopád. V roce 2002 zvítězila v anketě Hit roku 2001, ve stejném roce byla v pražském Kongresovém centru, kde byly ceny udělovány, Vondráčková vyhlášena se svým albem Helena 2002 vítězkou v kategorii zpěvaček. Autorem hudby je Michal David, textu se ujala Hana Sorrosová, jedna z našich nejčinnějších textařek, členka Ochranného svazu autorů a zároveň zpěvaččina švagrová, maminka zpěvačky Lucie Vondráčkové.
„Chtěla jsem napsat průraznou sexy písničku o tom, jak si dva nemůžou pomoct a táhne je to k sobě,“ řekla podle webu Headliner Sorrosová o oblíbené písni, které však nejdříve nikdo moc nevěřil, proto ji vydavatelství ani nenasadilo jako singl. Přesto v sobě měla ono kouzlo, které dokáže chytit spoustu lidí za srdce. A dodnes se hraje v rádiích a jen těžko by se hledal někdo, kdo její melodii nezná.
Problémy s honorářem
Jenže kdysi pohodové vztahy nyní ochladila situace v Německu a Polsku, která vznikla právě kolem hitu Dlouhá noc. Podle vyjádření Heleny Vondráčkové a Martina Michala pro web Život v Česku údajně Sorrosová neudělila souhlas k rozdělení honorářů pro zahraniční textaře písně, konkrétně Filipa Albrechta za Německo a Jacka Cygana za Polsko.
Ti si stěžují, že za svou tvorbu zatím neobdrželi žádné odměny. „My s tím nedokážeme nic udělat, jde to mimo nás. A když s těmito autory mluvíme, tak se akorát stydíme,“ uvedl v rozhovoru Martin Michal. Důvody Sorrosové zatím nejsou zřejmé.
Vondráčková už 60 let na scéně
Helena Vondráčková letos v červnu oslavila 78. narozeniny a nutno dodat, že na to rozhodně nevypadá. Jedna z našich nejúspěšnějších zpěvaček však neslavila pouze další rok svého života, ale i významné jubileum své kariéry, které korunovala velkolepým koncertem v pražské O2 areně dne 24. června 2024, následně dalším galakoncertem letos 4. února.
Na české hudební scéně se totiž pohybuje už neuvěřitelných 60 let. Je stále aktivní a stále jede na plné obrátky. Do konce roku ji čeká ještě spousta koncertů v Česku i na Slovensku. A v roce 2027 u příležitosti svých 80. narozenin chystá jediný koncert v pražském Edenu pod názvem Velko sladko mámivá show.
Zdroj: Autorský text, Headliner, ŽivotvČesku, iDNES, Instagram Heleny Vondráčkové