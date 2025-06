Druhorozená dcera Karla Gotta Lucie se snaží držet stranou od médií a žít si svůj vlastní život. S vdovou Ivanou Gottovou má vřelý vztah, dostává od ní štědrou apanáž.

Karel Gott za svůj život zplodil celkem 4 dcery, nejstarší Dominiku, pak Lucii a ve vyšším věku se svou manželkou Ivanou Gottovou dvě dcery, Charlotte Ellu a Nellu Sofii. Zatímco Dominika v posledních letech plní články bulvárních médií především kvůli tématu dědictví po svém otci, dcera Lucie si žije svůj vlastní život a o slávu nikterak nestojí. Na Osobnosti.cz jsme se zaměřili na to, co se o Mistrově druhorozené dceři ví.

Netušil, že bude otcem

Svou druhorozenou dceru zpěvák Karel Gott počal s prodavačkou Ivetou Kolářovou, s níž sice nějakou dobu udržoval známost, ale jak se ukázalo, nebyla nijak vážná. Skončila dokonce dříve, než se vůbec stačil dozvědět, že bude otcem. Novinku zjistil až teprve 2 měsíce před samotným porodem, což tehdy zpěváka nesmírně mrzelo. Už jednou totiž podobnou situaci zažil se svou nejstarší dcerou Dominikou.

„Nemohl jsem skousnout, že jsem byl zase obejit. Tím hůř, že jsem k Ivetě necítil vůbec nic. Proto jsem se s tím tentokrát vyrovnával snad ještě hůř než u Toničky,“ jak popsal ve své knize Má cesta za štěstím. Až se zdá, že Iveta Kolářová měla plán, jak se slavným zpěvákem, jehož byla skalní fanynkou, počít potomka, aby její rodina následně mohla těžit z jeho slavného jména. To se však nestalo. Z dcery Lucie totiž vyrostla skromná žena, která si chce žít svůj vlastní život.

Hezký vztah s vdovou po otci

Nicméně to neznamená, že by se nesnažil Karel Gott svou druhorozenou dceru, stejně jako ostatní, zabezpečit. Lucie jako svatební dar dostala plně vybavený byt v pražských Košířích a dříve obdržela určitý finanční obnos v řádech milionů (stejně tak i prvorozená Dominika) s podmínkou, že po zpěvákově smrti nebude mít nárok na dědictví. Tak se i stalo a Lucie nabídku přijala a o další peníze pak již neusilovala. To se však nedá říct o nejstarší Dominice, která společně se svým finským manželem Timem Tolkkim prahne po části majetku. I proto jsou její vztahy s vdovou Ivanou Gottovou dost napjaté.

Fotografie: Nextfoto, Lucie Gottová Kolářová na premiéře filmu Karel

„Nejsme v žádném kontaktu a vztahy tedy nemáme žádné, řekla Dominika Gottová pro PrimaŽeny o vztazích s Ivanou. „Lucie je s Ivanou v dobrém kontaktu a dostala nařízeno, aby se mnou nekomunikovala.“ Ať už je to pravda, nebo ne, Lucie se vždy raději držela stranou. Nyní pracuje jako prodavačka v nejmenovaném obchodě s oblečením. Ivana na ni však nezapomněla a rozhodla se dceři svého zesnulého manžela přilepšit. Nejenže se ji opět snažila dostat jako dědice do pozůstalosti, což nakonec neprošlo skrze právní cesty, ale dle informací Blesku se jí rozhodla každý měsíc posílat 15 tisíc korun pro ni samotnou a dalších 7 tisíc pro její děti. Dohoda má fungovat od roku 2020.

