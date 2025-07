Lucie je považována za velmi skromnou dceru Karla Gotta. Netouží po slávě ani nechce profitovat ze slavného jména. S Ivanou má skvělý vztah.

Pokud by mělo dojít na srovnání dcer Karla Gotta, které neměl se svou manželkou Ivanou Gottovou, ale se svými fanynkami, veřejnost by jistě souhlasila, že by se daly rozdělit na „tu zlou“ a „tu hodnou“. Jedna se médiím nevyhýbá a snaží se urvat z dědictví po svém slavném otci, co se dá, druhá raději žije v ústraní, pracuje jako prodavačka a netěží z úspěchu svého rodiče. Na Osobnosti.cz jsme se podívali na to, jak dnes žije Mistrova dcera Lucie.

O slávu nestojí

Lucie, jejíž maminkou je vyučená prodavačka Iveta Kolářová, je veřejnosti dobře známá jako druhorozená dcera Karla Gotta. Moc se toho o ní neví, ráda si střeží své soukromí a snaží se žít životem obyčejného člověka, ať už jeden z jejích rodičů slavný byl či nikoli. Údajně pracuje jako prodavačka v obchodě s módou a je podruhé vdaná.

Prvním manželem byl kuchař Jan Kovařík, jehož si brala v roce 2008 a žili spolu v bytě v pražských Košířích, který dostali jako svatební dar od nevěstina tatínka. S Kovaříkem má Lucie dvě děti, syny Vojtěcha a Jana. Ti ovšem nejsou pro veřejnost známí, Lucie se snaží držet dále od světa showbyznysu, kterého byl její otec součástí. K rozvodu došlo po 12 letech.

Dnes je Lucie podruhé vdaná za Lukáše Valčíka, mají spolu syna, který se narodil v roce 2023. Jeho jméno Lucie dodnes neuvedla. Podle informací webů byla po porodu v motolské nemocnici na návštěvě i Ivana Gottová s oběma dcerami, což dokládá jejich skvělé vztahy.

Další utajená dcera

I Luciin příchod na svět byl pro zpěváka velkým překvapením, stejně jako v případě prvorozené dcery Dominiky. O té se totiž dozvěděl z telefonátu od její maminky, Antonie Zacpalové, těsně po porodu. Že bude podruhé tatínkem, zjistil dva měsíce před porodem Lucie. Její maminka se ozvala až po dlouhých 7 měsících těhotenství. Mistr opět cítil zradu, že jej někdo obešel.

Skvělý vztah s Ivanou Gottovou

Jak už bylo zmíněno, Lucie má nadstandardní vztah s vdovou po jejím otci, Ivanou Gottovou, na rozdíl od prvorozené Dominiky. Ivana se Lucii dokonce snažila znovu zařadit do pozůstalosti po svém manželovi, nicméně notáři byli neoblomní. Dominika i Lucie byly z dědictví vyškrtnuty na základě dohody, kterou obě přijaly. Obdržely během svého života 6 milionů korun s tím, že se vzdají nároku na dědictví. Tak se i stalo. Ivana si však našla cestu, jak Lucii finančně podporovat i nadále. Každý měsíc jí údajně vyplácí 15 tisíc korun plus dalších 7 tisíc na děti.

Zdroj: Autorský text, Kniha – Karel Gott, Má cesta za štěstím, AhaOnline, Blesk, Blesk