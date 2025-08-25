Narodila se do herecké rodiny, přesto se rozhodla jít jinou cestou a veškeré pozornosti médií se raději vyhýbá.
To, že se člověk narodí do slavné herecké rodiny, ještě neznamená, že bude kráčet v jejích šlépějích. Pro mnohé to může působit jako výhra, pro děti slavných rodičů to ale znamená přítěž, a zvlášť proto, že už v dětství musí čelit nevyžádané pozornosti médií. Zatímco jejich mámy a tátové jsou zvyklí na reflektory a blesky fotoaparátů, potomci o podobnou pozornost většinou nestojí. Dcera Adély Gondíkové je toho jasným příkladem.
Jak dnes vypadá dcera Adély Gondíkové
První a jediné dítě Adély Gondíkové, Nela Brousková, se narodila v roce 2004. Je vnučkou slavného Otakara Brouska a zároveň dcerou Ondřeje Brouska. I když se narodila do známé herecké rodiny a prostředí umělců, už jako malá dávala jasně najevo, že záře reflektorů rozhodně není nic pro ni. Jakýsi odpor k velkým společenským akcím a slávě si přitom drží i v dospělosti. Právě to je také hlavním z důvodů, proč se místo divadla rozhodla pro veterinu.
„Nelinka je zvířecí maminka. Studuje v Benešově zemědělku – veterinu, obor Pet specialista,” prozradila tenkrát v rozhovoru pro iDnes Adéla Gondíková. To je ale víceméně vše, co je o jejím osobním životě známo. Nela si totiž střeží své soukromí a stejně jako v osobním životě, i na sociálních sítích je uzavřená. Většinu profilů má zamknutou, a tak se široká veřejnost k informacím o jejím životě dostane jen stěží.
Pro maminku Adélu je ale instagramový profil její dcery jedním z mála způsobů, jak se dozvědět něco o jejím životě. Jak Adéla totiž sama potvrdila, Nela je celkem uzavřená a plně dává najevo, že o přílišnou pozornost nestojí. Ve společnosti se objevuje jen výjimečně, a když už, tak jedině se svými nejbližšími.
Její otec Adélu opustil
Otec Nely, Ondřej Brousek, si vzal Adélu už v roce 2002. Ačkoliv jejich manželství patřilo mezi nejstálejší v českém showbyznysu, ani jim se bohužel nevyhnuly problémy. Jak Adéla totiž zjistila, Ondřej jí byl nevěrný se svou kolegyní, a tak se nakonec v roce 2010 pár rozvedl.
Nevěra Adélu naprosto zničila a trvalo dlouhé roky, než se přes bolest, kterou jí způsobila, dokázala přenést. Dlouhé roky pak Ondřejovi nemohla přijít na jméno, nakonec ale všechny křivdy zahojil čas a dnes spolu bývalí manželé zase normálně komunikují. Určitě tomu napomohl i Jiří Langmajer, který do hereččina života znovu přinesl světlo a díky němuž je Adéla opět šťastná. Koneckonců, častokrát to i ukazuje na sociálních sítích a jejich společná videa, která jsou obvykle humorného rázu, baví statisíce jejich fanoušků.
Zdroj: Autorský text, iDnes, Ženy iPrima