Herečka Uršula Kluková letos slaví 84. narozeniny a stále je plná energie. Její život se odehrává mezi Prahou a Broumovem.
Život oblíbené herečky Uršuly Klukové je propletený se dvěma místy, kde našla svůj klid a pevné kořeny. V naší redakci Osobnosti.cz jsme si všimli, že tato dáma s nakažlivým smíchem sršela energií i ve chvílích, kdy ji potkaly těžké chvíle. Právě domovy, ve kterých žije, i její blízký vztah se zesnulým Jiřím Krampolem ukazují, jak barevný a bohatý její život je.
Broumov je návratem do rodného kraje
Rodný dům v Broumově je pro Uršulu Klukovou srdeční záležitostí. Patří k památkám města a má dlouhou historii. Vznikl už v 15. století a dříve fungoval jako hospoda. V období 2. světové války byl dokonce v rukou majitelky, která veřejně sympatizovala s nacistickým režimem. Herečka se k němu přesto vždy hrdě hlásila a nechala ho citlivě zrekonstruovat. Kombinace renesančních a barokních prvků i interiér vybavený starožitným nábytkem dělají z domu útulné místo, kam se ráda vrací.
Pražský byt a netradiční rituály
V hlavním městě obývá menší, útulný byt, kde si vytvořila vlastní svět plný drobných rituálů. Právě ty podle ní stojí za jejím dobrým vzhledem a vitalitou. Sama říká, že velkou roli hrála léta jógy i přírodní prostředky. Třeba droždí používá mimo kuchyni i na pleť. Každé ráno pak chodí po šungitovém koberečku. „Šungit je kámen života. Věřím v jeho léčivou sílu. Kameny mám zašité do takového koberečku, který mám pod postelí. Když se probudím, rozbalím ho a chodím po něm dvacet minut,“ svěřila se pro web Prima Ženy. Zajímá se i o výklad karet, ezoteriku a miluje zvířata.
Přátelství s Jiřím Krampolem a jeho odchod
Neoddělitelnou součástí jejího života byl i dlouholetý kolega a kamarád Jiří Krampol. Společně účinkovali v celé řadě projektů, třeba v populárním seriálu Synové a dcery Jakuba skláře. Herečce se líbil i jako muž, ale nikdy spolu nic neměli. Přátelství bylo však natolik blízké, že když Krampol neměl kde bydlet, ubytovala ho u sebe. Když prý pak odjela do domu v Broumově, po návratu měl u ní Krampol ženu i s dítětem.
Jiří Krampol letos v létě zesnul a jeho smrt zasáhla nejen nejbližší, ale i širokou veřejnost. Pohřeb se nesl ve znamení respektu a zároveň emocí. Dorazila řada kolegů z umělecké branže, kteří si chtěli připomenout jeho herecké role i osobní kouzlo, díky němuž patřil k nejoblíbenějším osobnostem českého kulturního života. Objevily se také dojemné projevy, mezi nimiž nechyběly vzpomínky na jeho nezaměnitelný humor, srdečnost a schopnost dodat druhým sílu i v těžkých chvílích.
Energie i ve vyšším věku
Uršula Kluková i přes pokročilejší věk působí vitálně a nebojí se stále přijímat práci. Zdravotní škola, kde začínala jako sestra, i zkušenosti z péče o pacienty s tuberkulózou jí daly do života velkou dávku empatie. A právě ta, spojená s jejím smíchem a schopností rozveselit ostatní, je možná tím největším bohatstvím, které dokáže lidem kolem sebe předávat.
Zdroj: Autorský text, PrimaŽeny, YouTube 7 pádů Honzy Dědka