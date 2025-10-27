Herec Bob Klepl musí být snem každé ženy. Kromě herectví totiž miluje i úklid a někdy dokonce schválně dělá po podlaze nepořádek, aby měl co luxovat.
Herec Bob Klepl nedávno oslavil 67. narozeniny a stále patří mezi nejobsazovanější tváře českého filmu i divadla. Během svého života ztvárnil hned několik zajímavých filmových i seriálových rolí a nutno podotknout, že stejně zajímavý je i jeho osobní život. Kromě toho, že ho baví herectví, má také velkou oblibu v domácích pracích a ze všech úklidových aktivit má nejraději luxování. Jak oblíbený herec vlastně žije, kde bydlí a co dělá ve svém volném čase?
Dětství neměl jednoduché
Jen málokdo by tipoval, že má Bob Klepl kořeny v zahraničí, ale skutečně tomu tak je. Herec, kterého diváci mohou znát například z filmu Účastníci zájezdu, se ve skutečnosti ani nenarodil v Česku. Jeho rodištěm je Moskva a na svět ho přivedla arménská maminka Natalie a otec Bohumil. V té době měl Klepl sovětské občanství, až po roce 68 mu pak rodiče získali občanství československé.
Právě kvůli tomu, že se narodil v Moskvě, neměl vůbec jednoduché dětství. „Já jsem se narodil v Moskvě a jako dítě jsem najednou začal trpět. A někdy jsem říkal, že jsem se narodil v Pardubicích, nechtěl jsem být spojovaný s Moskvou, protože na mě lidi začali koukat zle,” prozradil pro Rozhlas.
Původně chtěl být režisérem, po letech se ale nakonec vydal na dráhu činoherního herce a v té chvíli začala jeho herecká kariéra. Po letech strávených v divadle se herec začal prosazovat i v televizních seriálech a filmech. Ze seriálů rozhodně stojí za zmínku Přístav nebo Ulice, z filmů zase Snowboarďáci, Kameňák a Pupendo.
Jak dnes žije Bob Klepl
Klepl dnes bydlí v domku na okraji Prahy a dlouhou dobu se v něm staral o svou maminku, která se k němu v roce 2018 nastěhovala. Maminka byla velmi vitální a herec měl chvilku pocit, jako by se vrátil do svého mládí. „Je velmi vitální a ze mě se stal šestnáctiletý kluk, který musí poslouchat. Doma musím být do deseti, když nejsem, tak je potom průšvih,” prozradil tenkrát pro Blesk.
Kromě toho, že ho baví herectví, se také vyžívá v úklidu, a to doslova. Ze všeho nejvíce ho baví luxování a dokonce sám sebe občas přistihne, jak schválně dělá nepořádek, aby měl co vysávat. Vysávání miluje dokonce tak moc, že se objevil i v divadelní One Man Show s názvem Vysavač. Mimo jiné také miluje hudbu a právě proto má v domku pořádnou aparaturu, reproduktory a mnoho hudebních nástrojů. Hudba z jeho domu je pochopitelně dost slyšet, sousedům to ale nevadí. Vždy je předem upozorní, pozve je na skleničku a těm starším dává lístky do divadla.